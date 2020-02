Cerimonia di Premiazione “Un anno di CrotoneOK 2019”

Crotone,

sabato 01 Febbraio 2020.

Personaggi Ok 2019

Lunedì 3 febbraio alle ore 17:00 presso il Museo di Pitagora si svolgerà la cerimonia di premiazione della nuova edizione di Un anno di CrotoneOk,

il premio che dal 2011 assegna un riconoscimento ai crotonesi che hanno

portato lustro alla cittĂ . Il premio, ideato dal direttore di CrotoneOk

e de IlRossoblu, vuole essere un modo per elogiare chi nel corso dei

365 giorni del 2019 si è distinto positivamente in vari ambiti,

dall’economia al sociale, dall’arte allo spettacolo passando per lo

sport.

Il Personaggio Ok 2019 è Giovanni Pugliese,

amministratore unico dell’Istituto Sant’Anna, fiore all’occhiello della

sanità calabrese, nazionale e anche internazionale, “per il suo

instancabile lavoro, per la sua capacitĂ di coniugare un innato istinto

imprenditoriale all’amore verso la sua terra, per aver portato in alto

il nome della cittĂ accendendo i riflettori sulle competenze di tanti

studiosi ed esperti che operano a Crotone.

Un Ok in Rossoblu – Premio Giuseppe Messinetti, verrĂ consegnato all’atleta Ayoub Idam

per la dedizione verso la pratica sportiva, per la sua infaticabile

voglia di affrontare nuove sfide e per aver rappresentato Crotone con

onore e orgoglio.

Il Premio Messaggio Ok verrĂ invece consegnato ai giovani artisti della Sorgente delle Arti,

Per la loro incredibile voglia di “restare” e di fare, di sognare, di

realizzarsi superando difficoltĂ e pregiudizi, anche in una piccola

provincia del sud Italia.

Anche

quest’anno la serata sarĂ condotta dal giornalista e direttore di

Esperia Tv Salvatore Audia e sarĂ allietata da alcune esibizioni di

artisti crotonesi.

«Siamo

giunti all’undicesima edizione di un premio – spiega Antonio Gaetano –

nato con uno spirito propositivo, lo stesso che da sempre accompagna il

lavoro della nostra redazione. Noi vogliamo premiare le positivitĂ del

nostro territorio».

Tra i premiati delle passate edizioni il Prefetto Vincenzo Panico (2011), Carmine Abate (2012), Tina De Raffaele(2013), Massimo Drago (2014), Simone Borrelli (2015) e Raffaele Vrenna (2016), Michele Affidato (2017) e Mustafa El Aoudi (2018).







