Cirò Marina: continuano gli interventi di manutenzione nelle scuole cittadine

CirĆ² Marina: continuano gli interventi di manutenzione nelle scuole cittadine

Il lavoro della Commissione Straordinaria continua per il bene del paese

CirĆ² Marina,

domenica 02 Febbraio 2020.

In questi giorni, -come ci riferisce l’Ing. Ferdinando Iacovino, dirigente tecnico del comune- siamo impegnati a portare a termine la manutenzione straordinaria dellā€™impianto termico nella Scuola Don Bosco.

Nella giornata di VenerdƬ 31 gennaio 2020, abbiamo terminato di montare due batterie di termosifoni, ubicate nellā€™atrio della scuola, avevano iniziato a perdere acqua dallo scorso mese di settembre e che erano pertanto fuori servizio.

Sempre alla Don Bosco, dopo aver acquisto preventivo spesa da un falegname di CirĆ² Marina, -continua Iacovino- ho dato disposizione per la sostituzione di n. 18 porte dei bagni, a servizio delle aule dei ragazzi, vandalizzate da anni.

