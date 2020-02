Crotone, Under 17 Femminile: Benevento vs Crotone 0-4

L’Under 17 Femminile sbanca Benevento con un poker

Benevento,

domenica 02 Febbraio 2020.

Seconda vittoria consecutiva per la nostra Femminile Under 17 che sbanca Benevento rifilando un poker ai giallorossi grazie alle doppiette di Forciniti e Vona. Risultato rotondo per le squalette di mister De Miglio che così rafforzano la quinta posizione in classifica salendo a 13 punti.

Under 17 Femminile, 10ÂŞ giornata

BENEVENTO – CROTONE 0-4

BENEVENTO: Durante, Orlando, Campana, Lavorgnia, Mastronardi, Del Grosso, Tanzi, Cusano, Caporaso, D’Agostino, Corrado. All. Lardieri

CROTONE: Esposito, Vitale, Gerace, Vetere, Vrenna Gio., Colurcio (35’st Pugliese), Vona, Lamotta, Manica (10’st Facente), Coppola, Forciniti. All. De Miglio

ARBITRO: Ventola di Avellino

RETI: 15’pt e 22’st Forciniti, 31’st e 35’st Vona

ESPULSA: 34’ Tanzi (B)







