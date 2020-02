L’Arte Orafa si studia all’I.C, “M. G. Cutuli” con l’orafo crotonese Michele Affidato

Gli alunni della scuola secondaria di 1° Grado “Corrado Alvaro” sono pronti ad imparare l’antica arte orafa, per entrare nel mondo del gioiello, attraverso il Progetto “Laboratorio Artistico”

La Redazione

Crotone,

domenica 02 Febbraio 2020.

La straordinaria opportunità viene offerta dal noto orafo crotonese Michele Affidato, che incontra gli alunni delle classi terze in un dibattito formativo, giorno 21 Gennaio 2020 nei locali della scuola primaria alla presenza della Dirigente Scolastica Dott.ssa Annamaria Maltese, che dà il benvenuto al Maestro Affidato ringraziandolo per la preziosa collaborazione e sensibile generosità nel sostenere le diverse iniziative formative messe in atto dalla scuola e, in particolare oggi, mediante la sua testimonianza potrà essere un esempio positivo per i ragazzi presenti, motivandoli ed incoraggiandoli a credere nelle proprie capacità per poter realizzare i propri sogni. Presenti all’incontro le Docenti: Parini M. S., Cerviani M. T., Conforti A. ed altri Docenti accompagnatori delle classi presenti. Il progetto viene portato avanti dalle Docenti di Arte e Immagine, ognuna nelle rispettive terze, dall’inizio dell’anno scolastico ,la prof.ssa Anna Conforti e la prof.ssa Linda Pitaro. Nelle classi si sono tenute lezioni sull’arte greca e bizantina, sul gioiello greco/bizantino, in cui la cultura del territorio affonda le radici storiche e artistiche. Gli allievi hanno svolto ricerche scritte e iconografiche sull’argomento e hanno prodotto elaborati grafici di stampo greco/bizantino personalizzando man mano il disegno dandone un significato di esclusività . Gli elaborati sono poi stati visionati dall’0rafo Affidato nel suddetto incontro, che ha condotto lo stesso intrattenendo gli allievi con racconti della vita professionale e video. Il noto orafo con professionalità ed empatia racconta agli allievi come la sua passione sia nata all’età quasi dei discenti, realizzando monili per gli amici e dilettandosi nel realizzare sculture metalliche con filo di metallo vario. La frequentazione di una bottega orafa gli permetterà di affinare questa arte e man mano di realizzare gioielli che assurgono ad opera d’arte. Lo stesso, con umiltà ammette che da tutta Italia giungono richieste di lavoro. La collaborazione con Mino Reitano, noto cantante e Gianni Morandi, cantante, ma nelle vesti di direttore artistico, 16 anni fa lo porta a San Remo, realizzando i premi, del famigerato festival della canzone. E’ con orgoglio che parla della produzione di Arte Sacra, dell’incontro con tre Pontefici e la realizzazione dei monili della Madonna di Czestochowa, un’occasione da sottolineare non solo sotto il profilo artistico, ma anche ecclesiale, come messaggio di unione tra i popoli. Intanto scorrono le immagini di video, che mostrano le fasi di lavorazione di alcuni gioielli, dalla fusione, alla incastonatura e poi anche la presentazione di gioielli/opere esibiti in sfilate di moda. Dopo la visione dei video che evidenziano anche le fasi del lavoro, gli allievi si mostrano molto interessati e producono domande pertinenti al lavoro, ai materiali usati, alle soddisfazioni del successo di un gioiello o anche delle aspettative di vendita, alle pietre, ma anche domande frivole come quale può essere il guadagno, o anche come è il rapporto con personaggi famosi. Alla fine il Maestro Affidato visiona e osserva con attenzione gli elaborati prodotti dagli allievi, ne apprezza la tecnica e l’esecuzione, riconoscendo in essi molti talenti, la scelta cade su due elaborati delle alunne Arcuri Beatrice della 3° A e Sara Canali della 3G, motivando la scelta e spiegando agli altri alunni che è per la semplicità nell’esecuzione. Il progetto segue e si realizzerà in altre fasi, si costituirà un gruppo di allievi che lavorerà nel laboratorio per acquisire competenze. Ancora una volta, quindi, la scuola media “C. Alvaro” si contraddistingue per l’attenzione e la cura di ogni opportunità formativa offerta ai discenti. Tale percorso di oreficeria valorizza le tradizioni legate al territorio potenziando la predisposizione di ogni allievo che potrà approfondire la conoscenza delle tecniche di base a seconda delle proprie aspirazioni e della propria creatività .







© RIPRODUZIONE RISERVATA