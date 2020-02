Antonio Gallella dopo ben 25 anni lascia la guida della Lega Navale di Cirò Marina

Antonio Gallella dopo ben 25 anni lascia la guida della Lega Navale di CirĆ² Marina

lunedƬ 03 Febbraio 2020.

VenerdƬ 31 gennaio 2020, il Consiglio e i Soci della Lega Navale di CirĆ² Marina si sono riuniti per approvare il bilancio consuntivo 2019, e nellā€™occasione, il presidente in carica, Antonio Gallella, ha comunicato che non ripresenterĆ la sua candidatura, quando si voterĆ per il rinnovo delle cariche, il 1Ā° marzo 2020, come da regolamento della Lega Navale, che non prevede due mandati consecutivi.

Nel salutare tutti i soci presenti, con la voce rotta dallā€™emozione, che traspariva da ogni parola, da ogni evento ricordato, da ogni attivitĆ realizzata, Gallella ha ripercorso brevemente la storia della Lega Navale, nata nel 1995 grazie alla volontĆ di un gruppo di amici fondatori. Da allora, prima come delegato e poi come presidente, ha presieduto la sezione della lega navale per ben 25 anni, con dedizione ed impegno costanti. Tante le realizzazioni, tante le attivitĆ sportive e di meeting, ma non solo. La Lega Navale ha organizzato anche corsi di vela, o corsi per patenti nautiche, dando la possibilitĆ di ottenere in sede certificazioni e formazione; ha promosso innumerevoli eventi nel corso degli anni: dalle sagre alle gare di pesca e di nuoto, alle regate, al giro dā€™Italia in barca a vela. Il tuffo di Capodanno ĆØ diventato un appuntamento irrinunciabile, al suo decimo anno consecutivo nel 2020, con una partecipazione a livello regionale.

Ma la Lega Navale ha fatto sentire la sua voce, nel corso degli anni, incontrando le Istituzioni e collaborando sinergicamente con le associazioni del territorio, con le scuole, e con numerosi artisti nellā€™organizzazione di spettacoli serali, readings, momenti musicali e incontri con autori importanti per presentarne i libri.

Presidente e Soci si sono spesi nel sociale adoperandosi nella raccolta di fondi, raccolta di sangue, beneficenza del pescato, pulizia dei fondali, pulizia dellā€™area portuale, sicurezza in mare.

Inoltre, hanno cercato di curare molto lā€™aspetto promozionale e turistico, con gare di barche a vela e canoa. Hanno abbellito la sede, concessa generosamente dal Comune di CirĆ² Marina, avendo cura di offrire piĆ¹ servizi a tutti i diportisti, dal sito internet al Wi-Fi gratuito nellā€™area portuale, appositamente illuminata fino ai cancelli dei pontili. Hanno donato un defibrillatore alla Capitaneria di Porto di CirĆ² Marina ed hanno cercato di allargare i confini del territorio ospitando autorevoli rappresentanti nazionali, come i due presidenti nazionali, gli Ammiragli De Donno e Sauro.

E proprio lā€™interesse per il territorio ha spinto lā€™associazione a promuovere una forte sensibilizzazione verso la salvaguardia dellā€™ambiente, con lā€™adozione di tanti regolamenti che inducono tutti ad assumere comportamenti piĆ¹ virtuosi. Nel corso dellā€™anno 2019 un ampio spazio ĆØ stato dedicato alla sensibilizzazione verso lā€™uso della plastica coltivando la speranza di poter presto istituire delle aree plastic-free sulle spiagge di CirĆ² Marina.

Lā€™altra attesissima novitĆ dellā€™anno ĆØ il corso di scuola di Vela, autorizzato dalla sede nazionale, che partirĆ a breve e rappresenterĆ davvero una grande opportunitĆ per gli amanti del mare e della vela.

Tra i principi ispiratori del suo mandato vi ĆØ certamente quello della chiarezza e dellā€™apertura nei confronti di tutti i soci, ha concluso Antonio Gallella, ringraziando ed abbracciando metaforicamente tutti i consiglieri che lo hanno accompagnato e supportato nei 25 anni di attivitĆ ; tutti i Soci fondatori e tutti i 164 Soci attuali; i delegati regionali della lega navale; i controllori delle strutture periferiche, tra cui il dott. Nicoletti e il dott. Berti. Un ringraziamento particolare lo ha indirizzato alla Lega Navale di Crotone per la proficua collaborazione, e infine, un caloroso grazie per aver collaborato sempre in armonia, alle istituzioni, dallā€™Amministrazione Comunale che ĆØ sempre stata vicina, con la concessione dei pontili e dei locali per la sede, alla Capitaneria di Porto, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e ai Vigili Urbani, ed alle altre realtĆ associative ed imprenditoriali: la Misericordia, il Lions Club CirĆ² Krimisa, di cui nellā€™anno in corso ĆØ anche Presidente, la Fidapa, lā€™Associazione Radici, i Templari, lā€™Avis, la Pro loco, i Marinai dā€™Italia, la Compagnia Teatrale Apollo Aleo, la Banda Musicale di CirĆ² Marina e le scuole di ogni ordine e grado.

ā€œUn forte abbraccio a tutti, conclude commosso, per avermi dato fiducia e sopportato per 25 anni. Restituisco il titolo di presidente con la speranza che il mio operato e quello della mia squadra abbia soddisfatto le aspettative e che le inevitabili incomprensioni e gli eventuali errori commessi, siano stati ampiamente superati dai risultati conseguiti. Auguro al prossimo presidente ed ai consiglieri un caloroso buon vento, con la speranza che la LN possa continuare a navigare in acque sicureā€. I Soci hanno poi omaggiato il Presidente con unā€™opera realizzata dal Maestro Orafo Michele Affidato, raffigurante le ā€œMeraviglie del Mare Nostrumā€ accompagnata dal classico e immancabile augurio di ā€œBuon Vento!!!ā€ per il futuro.







