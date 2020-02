Cirò Marina che Corre, presente alla Bergamo 21 Run Half Marathon

A difendere i colori sociali della squadra, è stato questa vota il temerario Franco Greco

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 03 Febbraio 2020.

La società podistica Cirò Marina che Corre, è stata presente Domenica 2 Febbraio 2020 alla Bergamo 21 Run Half Marathon, una manifestazione sportiva che si è tenuta in Lombardia, precisamente in quel di Bergamo e prevista sulla distanza dei 21 km. A difendere i colori sociali della squadra, è stato questa vota il temerario Franco GRECO. E’ stata una gara decisamente avvincente, ad aprire le danze alle 9 in punto sono gli atleti della 10 Dei Mille competitiva e non competitiva. A dettare il ritmo di giornata nella prova maschile è il giovane atleta dell’Atletica Mariano Comense Alberto Mondazzi, capace di demolire le velleità avversarie fin dai primi chilometri di gara. Alle sue spalle, l’argento va a Alex Lanfranchi de La Recastello Radici e il bronzo a Matteo Brandanini per i DK Runners Milano. La gara femminile incorona regina di giornata Lia Tavelli dell’Atletica Lonato, che ha la meglio su Elisabetta Manenti (Altletica Pianura Bergamasca) e su Eveline Murira per i colori dei Runners Bergamo. Quaranta minuti dopo i protagonisti della 10K, lo starter da il via alla gara regina di giornata, la Bergamo21 Half Marathon. Il nuovo percorso, interamente disegnato in Città Bassa, promette riscontri cronometrici di rilievo e sulla linea di partenza il numero di atleti schierati è da record per la manifestazione. Tra le donne la più veloce di tutte è americana; Amelia Landberg, maratoneta statunitense da 2.43’14”, riesce ad impostare un ritmo regolare che fiacca le velleità avversarie. Sulla linea del traguardo la segue Maurizia Cunico, mentre a completare il podio ci pensa Claudia Noris. Tra gli uomini è invece un assolo di Ahmed Ouda, che vince centrando il proprio personal best con 1.06’08” e obbliga al secondo e terzo gradino del podio rispettivamente Francesco Grillo e Giovanni Gualdi.

Nel dettaglio, l’esperto Franco GRECO, originario di Torretta di Crucoli, ma da anni residente in Lombardia, legato alla maglia della società ciromarinese da oltre cinque anni, ha impostato da subito la sua andatura sin dai primi chilometri intorno ai 5’10” riuscendo a mantenerla e chiudendo con il personale di 1’43”.







