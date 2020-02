Controlli dei Carabinieri di Petilia Policastro nel comune di Cerenzia

I Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nel comune di Cerenzia

Comunicato dei Carabinieri

Cerenzia,

lunedì 03 Febbraio 2020.

I Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nel comune di Cerenzia, riportando i seguenti risultati: 30 persone identificate, 28 automezzi controllati, 16 perquisizioni domiciliari, veicolari e personali, 1 sanzione al codice della strada. Nel medesimo contesto operativo, sono stati deferiti in stato di libertà : un 55enne per guida con patente revocata, un 27 enne e un 43enne per guida in stato di ebrezza, un 39enne, un 48enne e un 42enne per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Altresì, sono state segnalate 9 persone all’Autorità prefettizia poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.







