Primo incontro su â€˜Fisco e legalitÃ â€™ allâ€™IPSIA â€˜A.M.Barlacchiâ€™ di Crotone

Primo incontro su ‘Fisco e legalità ’ all’IPSIA ‘A.M.Barlacchi’ di Crotone

Il progetto è stato presentato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Serafina Rita Anania

LaRedazione

Crotone,

lunedì 03 Febbraio 2020.

Aloise, Anania e Mazzitelli

La Dirigente scolastica prof.ssa Serafina Rita Anania è stata lieta di presentare agli allievi delle classi 5°A,5°M,5°R gli obiettivi dell’interessante progetto del quale è referente la professoressa Fiorella Mazzitelli, che si svolgerà in sei incontri in presenza tenuti da giudici tributari e avvocati. La prima lezione ha riguardato la tematica ‘Imposizione fiscale e riscossione dei tributi’ ed è stata tenuta dal dott.re Giuseppe Aloise che è riuscito con grande preparazione ad affrontare tematiche rilevanti attraverso un eloquio semplice e alla portata degli allievi. Il corso si innesta nell’ambito delle tematiche di Cittadinanza e Costituzione e nei Percorsi per le competenze traversali e l’orientamento (ex ASL,) che consentiranno agli allievi di acquisire le competenze necessarie per affrontare il colloquio del nuovo esame di Stato. Il progetto ‘Fisco e legalità ’ nasce da una proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con la partecipazione dei giudici tributari delle commissioni tributarie regionali e provinciali della Calabria, al fine di incrementare negli studenti la consapevolezza del ruolo di cittadini che domani saranno contribuenti e titolari di diritti e di doveri e che l’obbligazione tributaria è alla base dei diritti di cittadinanza garantiti dallo Stato, come quelli di diritto alla salute, all’istruzione e alla sicurezza. Gli allievi impareranno il significato di ‘legalità fiscale’, ‘contribuente’, ‘giustizia’ attraverso esempi concreti e riscontrabili nella vita quotidiana e ancora i concetti di legalità generale e legalità fiscale, intese come rispetto delle regole, dalle quali si ottengono giustizia, equità sociale, diritti benefici per la comunità . Si Illustreranno inoltre i compiti della Giustizia Tributaria quale ‘quarta giurisdizione’ accanto alla giustizia ordinaria, amministrativa e contabile. Alla fine degli incontri in presenza gli alunni visiteranno i luoghi della giustizia tributaria, con la possibilità di mettersi in discussione attraverso l’analisi concreta di casi e la realizzazione di un processo simulato. Ancora una volta l’istituto dimostra di essere una scuola moderna capace di stare al passo con i tempi valorizzando la cultura dell’uguaglianza e fornendo le competenze necessarie per il mondo del lavoro.







© RIPRODUZIONE RISERVATA