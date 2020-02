Sanremo: A Fausto Leali il Premio “Numeri Uno – Città di Sanremo” realizzato da Affidato

Sanremo: A Fausto Leali il Premio “Numeri Uno – CittĂ di Sanremo” realizzato da Affidato

Durante la serata condotta da Marino Bartoletti e Antonella Salvucci assegnati anche i Premi Dietro le Quinte

La Redazione

Sanremo,

lunedĂŹ 03 Febbraio 2020.

E’ iniziato con due grandi eventi il Festival di Sanremo del maestro orafo Michele Affidato, anche quest’anno presente alla kermesse con la sua arte. Diversi i premi che gli sono stati commissionati per la 70esima edizione condotta da Amadeus. Da diversi anni, infatti, il maestro orafo realizza il premio “Numeri Uno – CittĂ di Sanremo” e i premi “Dietro le Quinte”, evento ideato da Ilio Masprone. Il primo, che consiste in una scultura che raffigura una Palma affiancata dal numero “1” nel quale sono stati incastonati un fiore in argento ed un topazio azzurro che simboleggiano i fiori ed il mare della cittĂ di Sanremo, è stato assegnato a Fausto Leali, un vero e proprio monumento della musica italiana e che ha partecipato per ben 13 volte alla kermesse, in una serata condotta dalla coppia collaudata formata dal giornalista Marino Bartoletti e dalla brava attrice Antonella Salvucci. Il “Premio Numeri 1 CittĂ di Sanremo”, negli anni è andato ad arricchire le bacheche di personaggi del calibro di Pippo Baudo, Al Bano Carrisi, Tony Renis, Rita Pavone, Toto Cutugno e Iva Zanicchi. Il “Premio Dietro le Quinte”, invece, è destinato a personaggi che contribuiscono a rendere popolare la kermesse canora a livello nazionale ed internazionale. La Giuria di QualitĂ era composta dal presidente Marinella Venegoni (“La Stampa”) la quale, insieme a Dario Salvatori (Rai), Marco Molendini (“Il Messaggero”), Mario Luzzatto Fegiz (“Corriere della Sera”) e Andrea Spinelli (“Quotidiano Nazionale”) ha scelto i cinque premiati: il Fabrizio Berlincioni, Massimo Proietto (inviato della trasmissione “Mezzogiorno in Famiglia”), la conduttrice Rai Andrea Delogu, Siria Magri (responsabile programmi Mediaset) e Lucia Pescio (corrispondente Rai per il Ponente Ligure).

Tra gli ospiti presenti alla serata il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il cantante Franco Fasano, il sindaco Alberto Biancheri, tanti artisti e autorità sanremesi. La settimana sanremese del maestro Affidato proseguirà con la consegna di altri premi, tra cui il “Premio Della Critica Mia Martini” e il “Premio Sala Stampa Lucio Dalla”.







