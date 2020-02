Conferenza su Luigi Lilio, medico ed astronomo: ideatore del calendario gregoriano

Conferenza organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà ”

Reggio Calabria,

martedì 04 Febbraio 2020.

“Luigi Lilio, calabrese, medico ed astronomo: ideatore del calendario gregoriano”, sarà il tema del nuovo appuntamento, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà ” che avrà luogo venerdì 7 febbraio (ore 17,00) presso la saletta conferenze Chiesa San Giorgio al Corso (ingresso Via Giudecca – inizio tapis roulant) di Reggio Calabria. Parteciperà in qualità di relatore il prof. Leonardo Tripodi. La manifestazione, vista l’importanza del tema trattato dal Circolo Culturale “L’Agorà ”, ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Cirò e per l’occasione sarà presente il Primo cittadino Avv. Francesco Paletta.







