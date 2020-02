Crotone: la Polizia di Stato dona abbigliamento all’Associazione “Il Cireneo” gestore della mensa dei poveri “Padre Pio”

Comunicato della Questura

Crotone,

martedì 04 Febbraio 2020.

Nella mattinata odierna personale dell’UPGSP della Questura di Crotone ha consegnato molteplici indumenti all’Associazione “Il Cireneo” gestore della mensa dei poveri “Padre Pio” sita in piazza Lea Garofalo.

Gli indumenti, sequestrati nel corso di varie operazioni di polizia degli ultimi anni, dopo l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria sono stati consegnati direttamente nelle mani degli ospiti della mensa che, visibilmente commossi, hanno ringraziato il personale della Polizia di Stato.

La consegna è avvenuta alla presenza, tra gli altri, di Don Pancrazio Limina, fondatore della mensa di Padre Pio, il quale ha ringraziato gli operatori della Polizia per l’encomiabile gesto e per la vicinanza che ancora una volta la Questura di Crotone ha dimostrato nei confronti dei più bisognosi.







