Franca Verteramo, la stilista di Rocca di Neto vola in America a Miami al Super Bowl con Shakira

Franca Verteramo, ha portato nel mondo, il suo prezioso lavoro artigianale, portando lustro alla terra di Calabria

Miami (USA),

martedĂŹ 04 Febbraio 2020.

Shakira e Verteramo

La stilista di moda di Rocca di Neto, Franca Verteramo, vola negli Stati Uniti in occasione del Super Bowl, la finale del football americano a Miami, per ricamare gli abiti di Shakira in occasione del centesimo anniversario del Super Bowl.

Franca, Calabrese di nascita, vive ormai da 30 anni in toscana, dove lavora nel campo della moda. Ha imparato a ricamare fin da piccola, come è tradizione nella regione da cui proviene, per dedicarsi alla realizzazione del corredo. Ben presto si è dedicata ad altre tecniche, quali la maglia l’uncinetto e il macramè. Da circa 20 anni questa sua passione è diventata un vero e proprio lavoro, messo a disposizione della moda.

Super Bowl (Al Bello/Getty Images)

Presta la sua opera infatti ad alcune firme internazionali durante le sfilate, sia a Milano che a Parigi. Ha partecipato a diversi progetti, tra i quali la realizzazione dei paramenti sacri indossati da monsignore Giuseppe Bertori, arcivescovo di Firenze. Da alcuni anni insegna ricamo e macramè, presso enti e nel proprio laboratorio nel quale ha ritagliato uno spazio dedicato ai corsi. Uno spazio messo a disposizione anche ad altre insegnanti. Si dedica attivamente alla conservazione trasmissione di tutte tecniche manuali tessili, che nel passato rappresentavano un’eccellenza italiana.

Di famiglia umile e laboriosa di Rocca di Neto, Franca Verteramo, ha portato nel mondo, il suo prezioso lavoro artigianale, portando lustro alla terra di Calabria. Una figura importante anche per il settore moda dell’IPSIA di Crotone, dove la stilista è stata invitata a prendere parte, ad una incontro con i discendi del settore moda, da parte della Dirigente Scolastica Serafina Rita Anania, affinchè la stilista delle stars, possa trasmettere preziosi consigli, suggerimenti e nuove tecniche di ricamo, alle nuove generazioni.







