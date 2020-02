A Crotone dal 10 al 15 febbraio per la quarta edizione, torna “PoeCity” la festa della poesia urbana di strada

La festa della poesia urbana di strada che ha come scopo di risvegliare le coscienze a colpi di versi poetici

Crotone,

mercoledì 05 Febbraio 2020.

Poecity nasce nel 2016 per volontà dell’associazione MutaMenti.

Ha come obiettivo quellodi portare tra la gente la poesia, e la

letteratura, come uno strumento capace di trasmettere e diffondere

l’amore nellacittà di Crotone . La poesia come mezzo di risveglio, di

riscatto sociale per non accettare in maniera passiva la realtà così

com’è.

In questi anni, PoeCity ha registrato un successo contagioso.

Dalle vetrine dei negozi alle fermate degli autobus, dalle scuole alle

istituzioni,dalle bacheche social dei crotonesi alla sala parto

dell’ospedale, la manifestazione è stata un tam tam contagioso che non

ha risparmiato nessuno. L’attiva partecipazione della cittadinanza ha

decretato il successo della manifestazione che è diventato un

appuntamento atteso in città .

La manifestazione si svolgerà anche quest’anno con una serie di eventi e coincide con la settimana dedicata a San Valentino.

L’evento di apertura sarà un flash mob che chiamerà a raccolta

poeti ed appassionati di poesia della città , in una staffetta poetica,

in un punto dell’isola pedonale, in mezzo ai passanti. Il titolo del

flashmob è “Un giorno diVerso” e l‘hashtag scelto per la manifestazione è

#Toccaate! Il messaggio è quello appunto di mettersi in gioco nel

nostro territorio per creare qualcosa di diverso, inaspettato e positivo

per la città . Per tutta la settimana, in punti chiave del centro

cittadino, a sorpresa, spunteranno istallazioni poetiche, con versi

famosi di poeti calabresi.

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, sempre sull’isola pedonale, tra la gente,

“La via dell’amore” con poeta a richiesta, flashmobper i

passanti con attore/mimo che regala versi d’amore di poeti crotonesi e

cioccolatini per chiunque li richieda.

La quarta edizione di PoeCity è promossa in collaborazione con Confcommercio e con Gerardo Sacco.







