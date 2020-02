Lâ€™associazione CittÃ  Pulita completa anche l’altra aiuola all’interno del porto di CirÃ² Marina

L’associazione Città Pulita completa anche l’altra aiuola all’interno del porto di Cirò Marina

Domenica 2 Febbraio i volontari dell’associazione Città Pulita hanno realizzato una nuova aiuola di fianco a quella completata la settimana scorsa

Cirò Marina,

mercoledì 05 Febbraio 2020.

Una mezza luna, adiacente ai tre cerchi in legno, ora ospita piante grasse, pietre di vario tipo e ghiaia.

Un‘idea nata dalla necessità di dover impiegare le numerose piante ed anfore che sono state donate dalla signora Maria Messina, che l’associazione vuole ancora ringraziare.

Gli elementi utilizzati sono tutti naturali, tranne il telo antiradice, utilizzato per inibire la ricrescita delle erbacce.

La realizzazione dell’opera ha visto, ancora una volta, il coinvolgimento di altri imprenditori che hanno fornito i materiali necessari, in particolare: Pino Marrazzo che ha donato le pietre, Serafina Sammarco la ghiaia, Russo Peppe il terreno agricolo, Francesco Affatato i paletti in legno.

Tutte persone che l’associazione ringrazia per la disponibilità .

Materiali richiesti dalla stessa associazione che ha provveduto, con mezzi propri, a recuperarli e ad impiegarli per completare l’opera.

Una collaborazione decisamente utile per la nostra Città , in cui ognuno fa la sua parte, consapevoli di poter contribuire a migliorare il decoro cittadino, un punto fisso dell’associazione Città Pulita, nata proprio per questo e determinata a proseguire con le sue iniziative, sempre con l’avallo dell’amministrazione comunale.

Un’attività di volontariato complessa perché richiede la disponibilità di mezzi meccanici, come furgoni ed escavatori, e attrezzature di vario genere; elementi necessari di cui Città Pulita può disporne gratuitamente perché messi a disposizione da imprenditori che sono a loro volta componenti della stessa associazione.

Città Pulita, vuole dimostrare la sua gratitudine ai ragazzi del Cast, di Cataldo Golino, capeggiati da Lombardi Lucio, che si sono prodigati senza sosta per portare dare una mano.

In particolare hanno preso parte agli interventi: Salvatore Russo, di Napoli, e Angelo Monteleone, di Castrovillari.

E che dire poi dei soci di Città Pulita che da sei anni, ininterrottamente, stanno dando il meglio che possono dare, al di fuori di qualunque subdolo fine.

L’associazione vuole ringraziare l’amministrazione comunale per aver permesso ai propri volontari di poter esprimere il loro volontariato in questo modo.

Sono in corso nuove iniziative che verranno poste all’attenzione della casa comunale con l’augurio che il rapporto di fiducia diventi sempre più crescente.







