Melissa è comune “Plastic Free”, il sindaco Falbo firma l’ordinanza: si parte dal 1° giugno, multe fino a 500 euro

Annunciata dal Sindaco Raffaele Falbo, in occasione di una manifestazione sull’ambiente, presso l’Istituto Comprensivo Giovanni XXXIII Melissa

La Redazione

Melissa,

mercoledì 05 Febbraio 2020.

Era stata annunciata dal Sindaco Raffaele Falbo, in occasione di una manifestazione sull'ambiente, presso l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Melissa, nel mese di Novembre, in linea con le direttive europee. Inoltre, nei prossimi giorni sarà presentato il progetto "Melissa si fa più bella", con la presentazione di un App e tante altre novità legate alla raccolta differenziata. -ci riferisce il Sindaco- "Continua il nostro lavoro nella direzione della tutela dell'ambiente e soprattutto nel continuare il lavoro di sensibilizazione dei cittadini. Melissa risponde positivamente a queste sollecitazioni e l'amministrazione comunale vuole continuare a lavorare nell'ottica di migliorare sempre che, cosi nei prossimi anni ci darà la possibilità di migliorare le precentuali anche sulla differenziata."







