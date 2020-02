CirÃ² Marina: Capitozzatura selvaggia del Ficus robusta nella villetta comunale di Via Roma

Cirò Marina: Capitozzatura selvaggia del Ficus robusta nella villetta comunale di Via Roma

La nota dell’esperto Mario Pucci

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 06 Febbraio 2020.

Vergognosa capitozzatura del maestoso Ficus nella villetta comunale su via Roma a Cirò Marina. Un albero che con la sua chioma proiettava l’ombra su tutte le panchine sottostanti e dava un po’ refrigerio agli anziani che frequentano la villetta.

Apprezzata per la sua estetica Silhouette elegante, grandi foglie lucide verdi, sono solo alcune delle caratteristiche del Ficus robusta, conosciuta come fico del caucciù o albero della gomma. Viene chiamato anche Fico Indiano, poiché è nativo di quelle zone, tra India dell’est e Malesia. La capitozzatura è un particolare tipo di potatura che viene praticata sul verde pubblico. Nonostante, da un punto di vista tecnico, siano evidenti i danni che provoca alle piante. Gli alberi capitozzati, infatti, non solo sono più fragili, ma vengono esposti a un maggiore rischio di malattie e attacchi di parassiti.

Oltre agli aspetti sulla salute degli alberi, inoltre, vi è un evidente danno estetico. Un albero potato correttamente è infatti sicuramente più armonioso, equilibrato e quindi bello, rispetto a uno capitozzato in maniera indiscriminata. È un’operazione sbagliata dal punto di vista tecnico, che si osserva in maniera frequente sulle alberature ornamentali gestite dai manutentori del verde pubblico. Questa tecnica dovrebbe essere praticata solo in via straordinaria, in casi di particolari interventi di riforma, quindi non su alberi sani. Purtroppo, viene spesso eseguita in modo indiscriminato. La capitozzatura provoca delle gravi ferite all’albero nel suo insieme, in primis al tronco che viene lasciato senza le naturali difesa della chioma. Un albero per riprendersi dalla capitozzatura deve impiegare moltissime energie. E non è detto che ne abbia una riserva sufficiente. Per cui, capitozzarlo può facilmente provocarne la morte. Danno estetico della capitozzatura. Il valore ornamentale di un albero è dato dall’armonia, da una forma il più possibile vicina a quella che l’albero ha in natura. La capitozzatura rompe quest’armonia, danneggiando in maniera irreparabile il naturale portamento dell’albero. Nei mesi invernali gli alberi capitozzati appaiono mozzati e mutilati. Alla ripresa vegetativa si riempiono di foglie nei punti di taglio, perdendo facilmente la loro funzione di ombreggiatura, e ritrovandosi senza più armonia. Il verde pubblico dovrebbe essere attraente, la capitozzatura da questo punto di vista è un errore madornale. Per quanto riguarda l’operazione della potatura, dobbiamo ricordare come il ficus robusta non necessita di essere potato. Se desiderate donagli un aspetto migliore l’unica operazione possibile da realizzare è la rimozione delle foglie secche, ingiallite o danneggiate.







