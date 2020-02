Crotone, manca la stazione ed i treni a lunga percorrenza ma ancora per poco

Il Prof. Giuseppe Liperoti ha ripristinato stazione e treni, ma in miniatura

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

giovedì 06 Febbraio 2020.

Prof. Giuseppe Liperoti

Il

treno la mia passione, il prof. Giuseppe Liperoti per continuare a pensare ad una

stazione ancora funzionante a Crotone, e quindi ai treni che arrivano e

partono, si è costruito un pezzo di territorio con linee ferrate e treni che viaggiano

con perfetto sincronismo come si trattasse di treni veri che trasportano

passeggeri. Ha conciliato l’hobby per i treni con l’insegnamento: docente di

Greco, Latino e Italiano al Liceo Pitagora e Filolao di Crotone. La

realizzazione di quanto si nota nella foto ha impegnato il Prof. per oltre un

anno e molto tempo anche per trovare il giusto materiale. Chi ha la possibilitĂ

di vedere la funzionalitĂ dei treni in miniatura realizzati dal Prof. Liperoti si

pone la domanda: perché i cittadini crotonesi nel terzo millennio devono rivivere

il periodo dei treni a lunga percorrenza da e per Crotone attraverso la

passione di chi mette in essere ciò che rappresenta una ferrovia e i relativi

treni? Non sappiamo quando e se da Crotone riprenderanno a viaggiare i treni a

lunga percorrenza. Per il momento ci ha pensato il Prof. Liperoti a “rimetterli”

in servizio, anche se in miniatura, e questo contribuisce a ricordare che anche

Crotone un tempo non molto lontano possedeva una stazione e treni a lunga

percorrenza.







