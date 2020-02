Il Comune di Cirò Marina seleziona 30 unità per tirocini di inclusione sociale

Le domande dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del 14/02/2020

Cirò Marina,

giovedì 06 Febbraio 2020.

Percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga.

Possono presentare domanda, per essere inseriti in percorsi di politica attiva presso questo Ente, i soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga aventi i requisiti di cui all’Articolo 12 dell’Avviso Pubblico.

I destinatari degli interventi sono i soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, con decreto della Regione Calabria o provvedimento equipollente, ed esclusi dal beneficio diretto dell’indennità di mobilità per l’anno 2016 dall’Accordo quadro del 07/12/2016 per effetto della vigente normativa.

I soggetti in questione, al momento di presentazione dell’istanza ai percorsi di politica attiva, devono:

1 Essere disoccupati ai sensi del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i. da almeno sei mesi;

2 Avere una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) valida e aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D. Lgs.150/2015 presso i Centri per l’Impiego;

3 Non aver riportato condanne penali;

4 Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

5 Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

6 Essere residenti nella regione Calabria;

7 Non essere ricompresi tra i soggetti, per i quali si è proceduto alla reiezione delle istanze di mobilità in deroga, identificati negli Allegati A e B di cui al DDG n. 4877 del 12 maggio 2017 pubblicato sul BURC n. 61 del 27/06/2017, avente ad oggetto “Istanze di mobilità presentate nell’anno 2014

– presa d’atto determinazioni INPS Calabria”;

8 Non essere beneficiari di trattamenti INPS (NASPI, Dis-Coll, altra indennità di disoccupazione);

9 Non essere inseriti nei percorsi di tirocinio del Programma “Garanzia Giovani” o nei percorsi di tirocinio dell’Avviso pubblico “Dote Lavoro e Inclusione attiva” della Regione Calabria di cui al DDG n. 12951 del 22/11/2017;

10 Non essere stati avviati in altre iniziative regionali di politica attiva del lavoro quali: DDG n. 2285 del 09/03/2016 – “Uffici Giudiziari”, DDG n. 8859 del 28/07/2016 e s.m.i. – “MIUR”, DDG n. 6160 del 31/05/2016 e s.m.i. – “Beni Culturali”;

Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Cirò Marina www.comune.ciromarina.kr.it

Le domande dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del 14/02/2020, esclusivamente a brevi manu in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune Cirò Marina sito in Piazza Kennedy Cirò Marina (KR).

Le domande dovranno essere corredate dal curriculum vitae, dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità , nonché da un documento rilasciato dal CPI attestante l’anzianità di disoccupazione (Scheda anagrafica Professionale o Scheda Situazione Lavorativa). Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso.

Nell’ipotesi in cui il numero di domande valide pervenute all’Ente dovesse superare le unità assegnate, sarà predisposta una graduatoria di merito nel rispetto dei criteri di preferenza di cui all’articolo 12 della Manifestazione di interesse, di seguito riportati:

Soggetti avviati a politica attiva a seguito dell’Accordo quadro del 07/12/2016 che hanno svolto almeno 12 mesi di tirocinio; Residenza anagrafica nel comune sede di svolgimento delle attività o in comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle attività ; Maggiore anzianità di disoccupazione come attestato dalla Scheda Anagrafica Professionale presentata.

In caso di parità prevale il soggetto con età anagrafica maggiore.

I soggetti collocati in posizione utile dovranno comunicare l’accettazione del tirocinio entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie decorsi i quali saranno considerati rinunciatari e l’Ente potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie.

L’accettazione dovrà essere formalizzata mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione da produrre all’ufficio protocollo del Comune di Cirò Marina.

I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali. Ogni destinatario potrà partecipare ad un solo percorso di politica attiva nelle modalità del tirocinio di inclusione sociale. Al singolo tirocinante sarà corrisposta un’indennità mensile pari a € 500,00, erogata bimestralmente, per un contributo massimo totale concedibile pari a € 6.000,00. Si precisa che l’indennità corrisposta al tirocinante:

 rappresenta l’indennità di partecipazione prevista per i tirocinanti ai sensi dell’art. 11 delle linee guida regionali approvate con Decreto della Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019 avente ad oggetto: “Attuazione DGR n. 472 del 29.10.2018 “recepimento linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22.01.2015”;

 non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata esclusivamente a supportare l’esperienza di tirocinio;

 sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente;

 non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante;

 non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;

 non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi.

I percorsi di politica attiva del lavoro nelle modalità del tirocinio si svolgeranno sul territorio della Regione Calabria e si realizzano in ossequio alle indicazioni delle Linee Guida Regionali approvate con Decreto della Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019 pubblicate sul BURC n. 29 del 26 febbraio 2019.

I tirocinanti hanno diritto alla sospensione del tirocinio esclusivamente per i seguenti eventi:

 maternità e paternità obbligatoria;

 infortunio o malattia di lunga durata lunga: entrambi devono avere una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento;

 chiusura collettiva della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.

Per ciascun soggetto, il tirocinio sarà svolto in relazione alle attività da svolgere tenendo anche conto dell’esperienza personale posseduta.

Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio Servizi alla Persona comunale.







