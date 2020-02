Leggere per ricordare la Shoah con gli alunni delle Scuole di Crotone

La nota di Eugenia Garritani dell’Associazione Equilibri

La Redazione

Crotone,

giovedì 06 Febbraio 2020.

Viviamo tempi di grande inquietudine in cui si sollevano oscuri rigurgiti di razzismo e di antisemitismo. Sembra impossibile che a distanza di appena 75 anni dalla fine della seconda guerra mondiale e dall’apertura dei cancelli dei campi di sterminio , un battito d’ali del tempo, riemergano ancora atteggiamenti e odi antisemiti. I numerosi episodi di antisemitismo, le offese ai sopravvissuti e alla Senatrice Segre, richiedono a tutta la collettività e soprattutto alla scuola un impegno rafforzato non solo per ricordare , ma per educare nello spirito della nostra Costituzione e della Carta dei diritti umani cittadini responsabili, liberi, capaci di pensiero critico. Sulla base di queste motivazioni e dell’impegno ormai decennale , l’Associazione Equilibri programma ,con le scuole aderenti all’omonima rete , un laboratorio di lettura esclusivamente dedicato alla Shoah e all’impegno di ciascuno perchè l’orrore dell’Olocausto non si ripeta. Il 30 gennaio, nell’Auditorium dell’IC Alcmeone, è stato emozionante vedere tanti ragazzi e tanti giovani con tanti libri in mano, seri e silenziosi, pronti a condividere le pagine più interessanti dei libri letti. Difatti, sottolinea Eugenia Garritani, la memoria si alimenta con la conoscenza che la lettura individuale fornisce , e insieme promuovono pensiero critico. Le scuole sono state accolte dal DS Antonio Santoro e dalla Pres. dell’Ass.Equilibri Eugenia Garritani che hanno , brevemente , sottolinato l’importanza del momento. Le scuole sono state presentate dall Prof.ssa Maria Stella Sisia che ha coordinato l’incontro in cui protagonisti sono stati i ragazzi con i brani da loro selezionati e letti ad alta voce. Gli alunni dell’IC Alfieri, accompagnati dalla Prof.ssa Anna Martino, hanno letto brani , selezionati da Bambini nascosti di Jane Marks, e come da tradizione non è mancata una poesia del giovane poeta Carmine Panebianco “ Bambini. Gli alunni dell’IC Alcmeone ,accompagnati dalle Prof.sse Clorinda Scida e Pilato Raffaella, hanno letto brani da Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre e riflessioni per attualizzare la Shoah. Gli alunni del Santoni e del Liceo artistico, accompagnati dalle Prof.sse Francesca Arcuri e Flavia Bonanno, hanno letto brani da La memoria rende liberi di Liliana Segre e da Alla vita di G.Artale. Gli studenti del Donegani, accompagnati dalla Prof.ssa Antonella Chiappetta, hanno letto brani da Il silenzio dei vivi di Elisa Springer e da Lasciami andare madre di H. Schneider. All’incontro è intervenuta la Presidente della sez. ANPI di Crotone , Dott.ssa Giusy Acri che ha consegnato al Dirigente Santoro una speciale pietra d’inciampo come riconoscimento “ per l’impegno ormai decennale di testimonianza attiva all’IC Alcmeone per non dimenticare la Schoah come crimine contro l’umanità “ e un messaggio della Presidente nazionale Carla Nespolo di grande sostegno e riconoscimento dell’opera educativa della scuola “perchè ciò che è stato non si ripeta mai più “. Con grande emozione , il Dirigente Santoro ha ringraziato l’ANPI per il prestigioso riconoscimento che l’Alcmeone accoglie anche a nome delle scuole della Rete Equilibri con cui da anni sinergicamente collabora per mettere in campo iniziative formative per promuovere il protagonismo attivo dei giovani “ per combattere odio, violenza,razzismo , e prima di tutto ignoranza” per costruire un’Italia e un’Europa di libertà , di giustizia sociale, di pace.







