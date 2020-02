Operazione “Achei”: Giorgio Salvatore Pucci di Cirò Marina esce dal carcere

Il Gip di Crotone accoglie l’istanza dell’Avv. Giuseppe Seminara

La Redazione

Crotone,

giovedì 06 Febbraio 2020.

Giorgio Salvatore Pucci ha lasciato la casa circondariale di Crotone proprio ieri sera 5 febbraio 2020. Era considerato il capo promotore di un’associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione di reperti archeologici insieme a Giovinazzi Alessandro di Scandale. L’operazione denominata dagli inquirenti “Achei” ha coinvolto lo scorso novembre circa 108 persone di cui 35 i destinatari delle richieste di misure cautelari.

Pucci e Giovinazzi erano considerati, almeno secondo l’impianto dell’inchiesta, i capi promotori di questa gang di tombaroli.

A seguito dell’arresto avvenuto lo scorso 18 novembre, il difensore di Pucci, l’Avv. Giuseppe Seminara, ha proposto il riesame della misura cautelare al Tribunale della Libertà di Catanzaro, ottenendo il venir meno dell’aggravante della transnazionalità .

Il riesame della misura ha infatti riconsiderato l’accusa e ridefinito l’impianto accusatorio accogliendo le motivazioni fornite dalla difesa.

Ed invero, sebbene non manchino contatti tra i soggetti al vertice delle due organizzazioni, GIOVINAZZI e PUCCI, tali contatti non appaiono sufficienti per ritenere che essi facciano parte di un’unica, più ampia, compagine associativa. È chiaro che l’uno necessita dell’altro per operare e lucrare, ma tale connessione non pare integrare, di per sé, l’affectio societatis necessaria per la configurabilità di un’unica associazione per delinquere. In altri termini, entrambi sanno di essere a capo di gruppi diversi e occasionalmente collaborano tra loro (sia nell’esecuzione degli scavi, che nell’acquisto/vendita dei beni trafugati) e si confrontano (sulle tecniche di scavo e sugli strumenti da utilizzare), ma ciascuno nell’interesse del gruppo di appartenenza. Secondo la rubrica d’accusa, Pucci doveva rispondere di circa una ventina di capi d’imputazione, ma il tribunale del riesame ha affievolito la sua posizione. E con queste motivazioni, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone, Dott.ssa Romina Rizzo, ha accolto l’istanza di scarcerazione proposta dall’Avv. Giuseppe Seminara del Foro di Crotone, difensore di fiducia di Pucci Giorgio Salvatore, che contestualmente ha definito la posizione del suo assistito con rito alternativo, ottenendo una pena di 3 anni e due mesi.







