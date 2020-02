Terranostra-Campagna Amica: gli agriturismi calabresi cercano nuovi spazi nel turismo con l’agriwedding

Nuove frontiere del turismo, nuovi itinerari ed esperienze originali e su questo fronte la Calabria ha tanto da offrire

Roma,

giovedì 06 Febbraio 2020.

Con questi obiettivi Terranostra- Campagna Amica Calabria ha partecipato al Salone del Turismo, “Roma Travel Show”, che si è tenuto dal 31 gennaio al 2 febbraio u.s. al Palazzo dei Congressi. La nuova offerta dell’agriwedding è un segmento che attira sempre piĂą giovani attratti da una sensibilitĂ ambientalista e che privilegiano luoghi immersi nella natura, e per l’allestimento si ricercano materiali semplici, di riciclo o del passato che cercano di coniugare la tradizione con matrimoni ecologici, etici e solidali. Nell’apposita area tematica dedicata alla svolta green anche nei matrimoni Terranostra-Campagna Amica Calabria è stata rappresentata dall’agriturismo Villa Santa Caterina di Montalto Uffugo. Il grande pubblico e i buyers hanno molto apprezzato l’agriturismo calabrese capace di offrire agli ospiti momenti di relax immersi in paesaggi rurali incantevoli. Sono stati mostrati altresì esposizioni di agribomboniere e la preparazione e degustazione di piatti preparati con mirabile maestria dagli agrichef di Coldiretti. Il presidente della Coldiretti Calabria Franco Aceto, presente all’iniziativa, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’attenzione che è stata dedicata alla Calabria e in generale all’ampio ventaglio di mete turistiche. “Allargare l’offerta anche su questi nuovi trend che si vanno affermando – ha dichiarato – può creare indubbiamente anche un indotto di grande rilievo perchĂ© possiamo offrire, con la rete di agriturismi che abbiamo, soluzioni adatte a tutte le disponibilitĂ economiche e per tutte le esigenze”.







