CirÃ² Marina: nuovo look per la villetta del quartiere Montagnella

CirĂ² Marina: nuovo look per la villetta del quartiere Montagnella

Terminati gli interventi di potatura delle specie arboree e di sistemazione di una delle piĂ¹ belle aree verdi della cittĂ

La Redazione

CirĂ² Marina,

venerdì 07 Febbraio 2020.

La villetta del quartiere Montagnella si rifĂ il look, grazie agli interventi disposti dalla Commissione Straordinaria del Comune di CirĂ² Marina, guidati dal dirigente Tecnico Ing. Ferdinando Iacovino. Questo spazio verde era abbandonato al degrado e al vandalismo da diversi anni e, -afferma l’Ig- Iacovino- finalmente si sta cercando di riportarlo all’originario splendore. Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto, va formulato alla qualificata manodopera della Ditta EW&T, affidataria, nel gennaio scorso, del servizio di potatura che si dovrĂ svolgere in tutte le aree verdi della cittĂ . -continua Iacovino- Nei prossimi mesi, il Comune provvederĂ al ripristino dell’illuminazione pubblica, vandalizzata da tempo, e la posa in opera dei cestini per i rifiuti e panchine. Gli interventi di potatura, si sono giĂ spostati nella villetta di Sant’Antonio e proseguiranno successivamente in quella di San Giuseppe.







