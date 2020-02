Domenica 23 febbraio ritorna per il 4° anno conseguito l’appuntamento con il Carnevale nell’Antico Borgo di Cirò

Cirò vi aspetta, venite in maschera, grandi e piccoli e divertiamoci insieme

venerdì 07 Febbraio 2020.

L’associazione Giovanni Paolo II° in collaborazione con la Proloco, l’Oratorio e la Scuola di ballo Ypsicron, insieme rallegreranno le vie del paese, giorno 23 febbraio con tantissime sorprese, immancabili le colorate e divertenti ‘lambrette allegoriche’ affiancate da personaggi del mondo dei cartoni animati e, la partecipazione di altri mezzi addobbati per far gioire piccoli ma anche i più grandi.

La sfilata sarà capitanata dal temerario ‘Giangurgolo’, la maschera calabrese più famosa che, inviterà tutti ad unirsi alla lui per la sua ‘battaglia contro i cattivi’.

Tanta musica, tanti colori, tanta allegria, sarà regalata ai bambini. Un evento che, porterà una ventata di spensieratezza e che vuole ricordare che in ognuno di noi, anche se oramai grandi, c’è sempre quel piccolo bambino in cerca dell’isola che non c’è.

La collaborazione è importante ed è segno di grande unione e rispetto per tutti coloro che dedicano il loro tempo al sociale.

