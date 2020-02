Gli studenti del Liceo Filolao di Crotone in visita al Dipartimento Arpacal di Catanzaro

Gli studenti della classe 4^D del Liceo Scientifico, all’Arpacal di Catanzaro per una giornata “full immersion” con i tecnici del laboratorio fisico “Ettore Majorana”

Catanzaro,

venerdì 07 Febbraio 2020.

Gli studenti della classe 4^D del Liceo Scientifico Filolao di Crotone hanno fatto visita mercoledi 5 febbraio 2020 mattina al Dipartimento provinciale Arpacal di Catanzaro per una giornata “full immersion” con i tecnici del laboratorio fisico “Ettore Majorana”.

Gli

studenti, guidati dalla prof.ssa Maria Rosaria Paluccio e dal prof.

Salvatore Buzzurro, hanno infatti aderito, per quest’anno scolastico,

alla prima edizione del concorso di cittadinanza attiva

“Senato&Ambiente” promosso dal Senato della Repubblica. L’ipotesi

progettuale presentata e accolta dalla commissione Senato/Miur, riguarda

il caso Crotone su Tenorm e radioattivitĂ di cui, ormai da tempo, il

laboratorio di Fisica “Ettore Majorana” del Dipartimento provinciale

dell’Arpacal di Catanzaro si sta occupando con attivitĂ analitica e di

ricerca. Visita guidata anche negli altri laboratori Arpacal di

Catanzaro: il bionaturalistico diretto dalla dr.ssa Filomena Casaburi,

ed il chimico, diretto dalla dr.ssa Domenica Ventrice.

Dopo

la prima fase del progetto, è dunque iniziata la seconda fase proprio

nel laboratorio fisico Arpacal di Catanzaro, guidati in questo percorso

di approfondimento dal fisico dr. Salvatore Procopio. Obiettivo del

progetto è contribuire ad implementare la mappatura già esistente delle

aree potenzialmente critiche. L’indagine sarĂ propedeutica ad un

progetto di riqualificazione del territorio. Il primo passo operativo è

promuovere una verifica radiometrica, cercare di stimare la quantitĂ di

radon che si origina dai Tenorm; seguirĂ la verifica e la valutazione

dei risultati e con essi l’eventuale esame del rischio radiologico per

la popolazione; infine un’ipotesi progettuale finalizzata alla bonifica o

alla messa in sicurezza delle aree. Tutto questo richiede la

collaborazione pratica e scientifica dei tecnici dell’Arpacal.

Il Liceo Scientifico Filolao di Crotone presenterĂ la relazione definitiva del progetto in Senato il prossimo 12 marzo.







