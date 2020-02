Il parroco di Cirò, Don Matteo Giacobbe al Convegno Nazionale dei Correttori a Roma

Don Matteo al Convegno Nazionale per discutere su: ”Valori identità e missione”

Roma,

venerdì 07 Febbraio 2020.

Le guide spirituali delle Misericordie italiane ci siamo riuniti a Roma per un momento di confronto su criticità ed opportunità all’interno delle Confraternite. Si è svolto nei giorni scorsi presso il Centro Congressi “Rouge et Noir” di Roma il Convegno Nazionale dei Correttori delle Misericordie capeggiati dal Correttore Nazionale Monsignor Franco Agostinelli. L’incontro, aperto anche ai Governatori delle Confraternite Italiane, è servito per disegnare un’azione univoca di tutto il movimento delle Misericordie in ambito valoriale e motivazionale, mettendo in comune esperienze e raccogliendo suggerimenti ed osservazioni. Tra gli obiettivi- si legge in una nota- c’è stato soprattutto quello di lavorare per dare nuova forza al ruolo del Correttore e potenziare l’impegno non solamente caritativo, ma anche “missionario” delle Confraternite. Il Convegno rappresenta anche il primo Focus Tematico dell’High School, nell’ambito del Progetto Ready (finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Avviso n.1 2018), dedicato agli organi dirigenti delle Misericordie Italiane che ha avuto come tema “Valori identità e Missione”. I due eventi hanno trovato sintesi nell’ultima sessione del convegno intitolato “Misericordia: identità , ruoli, formazione” coordinato dal Consigliere di Presidenza Alberto Corsinovi. Entrando nel particolare del programma nel primo giorno di convegno ci sono stati gli interventi del Presidente e del Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia Roberto Trucchi e Monsignor Franco Agostinelli. Il giorno successivo ci sono stati, tra gli altri, gli interventi di Monsignor Giuseppe Marciante Vescovo di Cefalù e di Don Marcello Brunini parroco al Varignano (Viareggio).







