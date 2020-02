Sabato 8 febbraio alle ore 10:00, torna nelle Scuole il concorso “Un Poster per la la Pace” presentato dal Lions Club Cirò Krimisa

“Un Poster per la Pace”, al suo trentaduesimo anno, che il Lions Club di Cirò Marina promuove ormai abitualmente nelle scuole del territorio

Cirò Marina,

venerdì 07 Febbraio 2020.

Sabato 8 febbraio, alle ore 10:00 – presso la Scuola Secondaria di I grado “Don Bosco” dell’I.C. Filottete di Cirò Marina, ritorna il concorso del Lions Clubs International: “Un Poster per la Pace”, al suo trentaduesimo anno, che il Lions Club di Cirò Marina promuove ormai abitualmente nelle scuole del territorio.

Indetto a livello mondiale, questo evento propone ogni anno una visione nuova e diversa del tema della Pace, da sviluppare nelle scuole di I grado, coinvolgendo i ragazzi di 11-13 anni, e stimolandoli ad approfondire ed affrontare la tematica tanto forte quanto bella della pace. Saranno presenti alla cerimonia della consegna degli attestati, i ragazzi partecipato delle quattro scuole coinvolte: la “Don Bosco” e la “Casopero” di Cirò Marina, la “L. Lilio” di Cirò e la “Giovanni XXIII” di Melissa, che hanno risposto prontamente a questa iniziativa con la partecipazione di più di 100 ragazzi e con una miriade di disegni, uno più bello e colorato dell’altro, che dimostrano in mille modi come i giovanissimi hanno pensato il cammino che la Pace deve intraprendere per arrivare ad essere universale. Saranno presenti all’evento la specialista distrettuale dei Lions, Marina Latella, e Don Simone Scaramuzzino, sacerdote crotonese che porterà la sua parola di Pace per contribuire ad arricchire i ragazzi su questa bella ed importante tematica, ma soprattutto attualissima.







