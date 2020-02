Approvazione Legge regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo: Salvatore Rocca confida nella sensibilità del Presidente Santelli

Crotone,

sabato 08 Febbraio 2020.

Il Movimento Forense di Crotone del suo Presidente

Salvatore Rocca, auspica che il nuovo consiglio regionale possa

approvare in tempi brevi la proposta di legge regionale in materia di

“prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo”,

redatta dal già Segretario dell’organismo CORECOM, Frank Mario

Santacroce, ed approvata da tutto il comitato.

Il

testo presentato ha la funzione importante di colmare un vero e proprio

vuoto legislativo rispetto a problemi di nuova e crescente

evidenziazione sociale, ancora spesso non sufficientemente conosciuti

dagli stessi operatori della formazione, dell’educazione e

dell’istruzione.

La

proposta, prendendo le mosse dall’intenso lavoro seminariale e

convegnistico svolto dal CORECOM insieme al Movimento Forense, segue a

una fortunata campagna di sensibilizzazione che ha raccolto l’unanime

consenso dei professionisti, degli insegnanti e degli istituti

coinvolti.

Si

tratta di un passaggio di grande significato, che punta alla

conoscenza, alle competenze, alla prevenzione. E, in linea con lo

spirito che anima tutte le iniziative culturali del Movimento, alla

tutela dei diritti. La bozza di legge è composta da 11 articoli

individua anche la composizione di un tavolo tecnico permanente e lo

stanziamento di fondi per la realizzazione di progetti sull’educazione

al web nelle scuole calabresi. Sicuri, conclude il presidente del MF che

il nuovo consiglio regionale saprà dare pronta e immediata esecuzione e

approvazione alla legge.

