La Giornata dei calzini spaiati al Polo D’Infanzia Baby Kinder Park

Il Baby Kinder Park, per la giornata di ieri, 7 febbraio, ha riproposto l’iniziativa di sensibilizzazione, invitando i baby, le insegnanti e il corpo genitoriale a indossare per un giorno un paio di calzini “spaiati”

“Arrivata alla settima edizione sui social, ma alla decima dall’inizio dell’avventura reale, la Giornata dei calzini spaiati vuole coinvolgere grandi e piccini nello spirito piĂą semplice dell’amicizia e del rispetto degli altri, della solidarietĂ e della specialitĂ di ognuno di noi”. Così si legge nelle varie comunicazioni. Una giornata dedicata ad uno dei tanti temi sociali che oggi piĂą che mai fanno riflettere sul ruolo di ognuno che dovrebbe essere improntato e indirizzato al bene comune, all’inclusione, alla socializzazione, all’accettazione e rispetto di ciò che è diverso. L’idea è partita da una scuola primaria, quella di Terzo di Aquileia in Friuli e ha trovato subito sostegno e spinta grazie alla sensibilitĂ della maestra Sabrina supportata dalle sue amiche, Edy, Giulia, Silvia e Clara. Negli anni hanno contagiato migliaia di persone, scuole, famiglie, anziani, nonni che hanno condiviso lo spirito e la spinta allegra e solidale. Attenta e sensibile al tema, da cinque anni, non poteva mancare l’attenzione e lo spirito giocoso del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, che per la giornata di ieri, 7 febbraio, ha riproposto l’iniziativa di sensibilizzazione, invitando i baby, le insegnanti e il corpo genitoriale a indossare per un giorno un paio di calzini “spaiati”, contribuendo così, metaforicamente a colorare il mondo, i piedi, il cuore e potere dire “tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti”. Concetti questi che puntualmente sono inseriti nel bagaglio educativo e formativo del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park e che la dirigente, Lucia Sacco, non smette mai di attenzionare, promuovere, rendere partecipi i baby, perchĂ© sempre piĂą convinta che “un futuro di pace si può ottenere se si educa sin dall’infanzia al rispetto, all’amore, all’accettazione della diversitĂ . “







