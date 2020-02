Valorizzazione del parco archeologico â€œTempio di Melissaâ€œ, il Sindaco Falbo chiederÃ  un incontro al Ministro Franceschini

Valorizzazione del parco archeologico “Tempio di Melissa“, il Sindaco Falbo chiederà un incontro al Ministro Franceschini

Decisone assunta ieri dalla giunta del Comune di Melissa

La Redazione

Melissa,

sabato 08 Febbraio 2020.

Nei prossimi giorni il Sindaco di Melissa, Raffaele Falbo, invierà una richiesta d’incontro al Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini per sollecitare interventi che interessano la valorizzazione del parco archeologico “ Tempio di Melissa “, sito nel centro abitato di Torre Melissa, questa è la decisone assunta ieri dalla giunta.

La richiesta è necessaria per rendere fruibile un importante ritrovamento che conferma la storia della nostra terra, ma anche la necessità di mettere in sicurezza un importante zona urbana della comunità melissese. Che proprio nelle vicinanze del sito e molto crescita in densità di popolazione.

Prediamo atto della presenza di un progetto già inviato dal Comune di Melissa agli uffici competenti che punta alla valorizzazione e fruizione del parco archeologico , che consiste nella realizzazione di una struttura da destinare a museo per mantenimento dei reperti , corpi di fabbrica dalla geometria irregolare , spazi d’incontro , culturali e luoghi per eventi. Un progetto importante che potrebbe aumentare l’attrazione turistica-culturale verso la comunità di Melissa. E’ necessario però intervenire in tempi celeri. La scoperta risale al mese di giugno del 2007 e tranne un primo intervento di scavi non si e più fatto nulla. Proveremo nei prossimi mesi ad individuare percorsi che tramite la Regione e il Ministero interessato potranno aiutarci a fare qualcosa d’importante. E’ quanto comunica l’Amministrazione Comunale.







© RIPRODUZIONE RISERVATA