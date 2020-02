Crotone: Affidamento gestione Piscina “Pertini”, ecco l’avviso

Crotone,

domenica 09 Febbraio 2020.

La Provincia di Crotone intende procedere all’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto natatorio presso l’Istituto Pertini di Crotone.

La concessione avrĂ la durata di anni 5 + anni 4, nel caso di rinnovo da parte della stazione appaltante.

Valore stimato per la concessione per i 5 anni 1.727.955,00 euro, nel caso di rinnovo 191.995,00 euro come canone annuale.

Tutti i dettagli nel seguente avviso in allegato.







