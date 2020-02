Impegni del nuovo anno su diversi fronti per la Scuola di Karate crotonese Asd Martial Kroton Ryu

Crotone,

domenica 09 Febbraio 2020.

Il mese di gennaio ha visto la scuola di Karate ASD Martial Kroton Ryu inpegnata in due importanti appuntamenti: Il primo si è tenuto Domenica il 19 gennaio, presso la sede si allenamento di San Marco Argentano -CS, con la partecipazione dell’atleta Giuseppe Franco e il Maestro Bellino al primo raduno del centro tecnico regionale, finalizzato al miglioramento degli aspetti tecnico-tattici degli atleti che faranno parte, dopo l’accurata selezione dello staff tecnico regionale, del team della rappresentativa Calabrese che parteciperĂ alla coppa Italia per regioni. Alla proficua giornata di lavoro hanno partecipato circa 100 atleti, alla presenza della dirigenza Fijlkam regionale composta dal Presidente M° Gerardo Gemelli, il vice Francesca Bilardi, il Responsabile Squadre Nazionali Universitarie M° Luciano Dichiera, il Referente Regionale M° Viola Zangara, il Commissario Tecnico M° Enzo Migliarese e il Responsabile del Centro Tecnico Regionale M° Francesco Bellino. Il secondo appuntamento della Martial Krton Ryu ha visto la partecipazione dei Tecnici “Francesco Bellino e Giusy Bellino” al Corso per Educatore Sportivo Scolastico, che si svolto presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” a Reggio Calabria nei giorni 24-25-26 gennaio 2020. La Didattica del corso è stata incentrata sul miglioramento degli standard qualitativi degli interventi da realizzare in ambito scolastico per renderli piĂą conformi ai criteri e requisiti individuati dal Miur, dal Coni e dal Cip. Tali tematiche d’insegnamento sono state oggetto di interventi didattici avviati, da diversi anni, dalla FIJLKAM “Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali”. Nello specifico i temi del corso sono stati: La visione e la missione della FIJLKAM e le competenze richieste all’Educatore Sportivo Scolastico; Le questioni della scuola italiana e le problematiche nella fascia 6 – 10 anni; Gli obiettivi didattico educativi del corpo e movimento nella scuola dell’infanzia; Gli obiettivi didattico educativi dell’educazione fisica nella scuola primaria; La comunicazione efficace nella gestione dell’ora di lezione; Aspetti metodologico didattici. Il Corso, aperto e presentato dal Presidente Onorario Nazionale Fijlkam Prof. Dott. Giuseppe Pellicone, con la presenza del Presidente Regionale Fijlkam M° Gerardo Gemelli, è stato tenuto dal Prof. Dott. Roberto Tasciotti, giĂ Preside e Dirigente Scolastico; Direttore Scientifico della Scuola dello Sport Coni-Lazio; Docente di Psicologia dello Sviluppo FacoltĂ di Scienze Motorie L’Aquila; Ricercatore; Consulente Scientifico della Fijlkam-Coni e promotore di tantissime iniziative. Sono stati tre giorni di importante crescita culturale, affermano i tecnici della Martial, Giusy e Francesco Bellino, che arricchiranno le competenze nell’ambito dell’insegnamento sportivo.







