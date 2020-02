Al via il progetto di assistenza ai ciechi e pluriminorati, 13 le figure professionali selezionate, 6 di Strongoli

Siglato il partenariato tra l’associazione Forever Young ed Unione ciechi sezione di Crotone

La Redazione

Strongoli,

lunedì 10 Febbraio 2020.

L’accordo, realizzato in sinergia tra i proponenti, segna la prosecuzione dell’esperienza dell’associazioni crotonese e definisce, in forma condivisa dalle organizzazioni partecipanti, le modalità di collaborazione reciproca per realizzare obiettivi di crescita e sviluppo del territorio, in ambito socio – assistenziale. Il presidente dell’associazione Forever Young Ercole Caligiuri, si dice entusiasta di questa bellissima opportunità che si è presentata per l’associazione strongolese. “Ringrazio il presidente Francesco Scicchitano di unione ciechi sezione di Crotone, per questa interessante opportunità ” commenta soddisfatto Ercole Caligiuri. Il 7 Febbraio scorso è partito un progetto a favore di ciechi e pluriminorati, che interessa tutto il territorio crotonese. I volontari selezionati, saranno impegnati fino a Giugno 2020. Sono 13 le figure professionali selezionate , 6 di Strongoli. L’assistente sociale Angela Spina , gli educatori professionali Concetta Lacquaniti e Domenico Vetere, gli Oss Andrea Lettieri, Francesca Fiesole e Bruno Scida Le altre figure professionali sono : gli assistenti sociali, Assunta Trifino e Sonia Crispino, gli Oss Margherita Vinci , Maria Nunzia Castagnino, Marco Giuseppe Chiarello e Gaetano Dario Marangolo, le assistenti alla persona Lina Tassone e Ginetta Birardi.







