Calcio, Femminile: Crotone vs Sant’Egidio 1-4

Dopo due vittorie di fila arriva uno stop per la nostra Femminile Under 17

Crotone,

lunedì 10 Febbraio 2020.

Dopo due vittorie di fila arriva uno stop per la nostra Femminile Under 17 che nella sfida interna contro il Sant’Egidio, giocata sul campo dello Scandale, cede per 4-1 agli ospiti. Nel primo tempo le campane chiudono sul triplo vantaggio, nella ripresa le squalette provano a rientrare in gara e vanno a segno con Papaleo ma negli ultimi minuti di gioco il Sant’Egidio trova la quarta e definitiva rete.

Under 17 Femminile, 11ÂŞ giornata

CROTONE – SANT’EGIDIO 1-4

CROTONE: Esposito, Vitale, Papaleo, Vetere, Vrenna Gia., Coppola (Pugliese), Vona, Lamotta, Forciniti (Facente), Vrenna Gio. (D’Oppido), Colurcio. All. De Miglio

SANT’EGIDIO: Malvoni (1’st Armenante), Calvanese (25’st Cuomo), Esposito, Cosenza, Nocera, Petrosino (1’st Malafronte), D’Aquino, Bizzatore, Aprea, Principe, Donnarumma (27’st Annunziata). All. Olivieri

ARBITRO: Paradiso di Lamezia Terme

RETI: 2’pt Bozzatore, 3’pt Principe, 26’pt Petrosino su rigore, 37’st Papaleo (C), 42’st







