Calcio, Settore giovanile: i risultati della domenica

Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per le formazioni Under impegnate quest’oggi tutte in trasferta

La Redazione

Roma e Pescara,

lunedì 10 Febbraio 2020.

Under 16

Al mattino sono scese in campo l’Under 15 e la 16, entrambe contro i pari età del Pescara: i ragazzi di Laratta si sono imposti per 2-1 grazie ai centri di Valenti e Scandale, gli squaletti di Lomonaco invece hanno ceduto agli abruzzesi per 2-0.

Nel pomeriggio è stato il turno dell’Under 17 di Corrado che ha sfiorato il colpaccio a Trigoria contro la capolista Roma: rossoblù in vantaggio al 32’ con Frustaglia, all’80’ Pasqua para anche un rigore a Cassano ma a pochi secondi dalla fine del tempo regolamentare i giallorossi riescono a pareggiare con Ludovici.

Under 17, 5ÂŞ giornata di ritorno

TABELLINI

ROMA-CROTONE 1-1

ROMA: Mastrantonio, Meloni (12’st Ludovici), Falasca (1’st Bruno), Evangelisti, Diaby, Dicorato (36’st Di Bartolo), Koffi (12’st Satriano), Scandurra (36’st Nobile), Jürgens (24’st Catena), Logrieco (12’st Sarno), Cassano. All. Piccareta

CROTONE: Pasqua, Mignogna, Fragale, Palermo (48’st Giampetruzzi), Camposano, Esposito, Frustaglia, Timmoneri, Maesano (27’st Sinopoli), Ranieri (42’st Periti), D’Andrea. All. Corrado

ARBITRO: Tartarone di Frosinone

RETI: 32’st Frustaglia (C), 44’st Ludovici (R)

AMMONITO: Mignogna (C)

NOTE: 35’st Pasqua (C) para un calcio di rigore a Cassano (R)

Under 16, 5ÂŞ giornata di ritorno

PESCARA-CROTONE 2-0

PESCARA: Gallo, Padalino, Capaldo, Dagasso, Marchegiani, Scipione, Viotti, Mandrone, Bomba, Di Meo, Colarelli. All. Mancini

CROTONE: Lucano, Moschella, Filosa, Palermo, Spezzano, Abbruzzese, Chiarella, Rossi, Cantisani, De Paola, Giancotti. All. Lomonaco

ARBITRO: Barbiero di Campobasso

MARCATORI: 28’pt Bomba, 40’pt Capaldo

AMMONITI: Di Meo e Bomba (P), Cantisani (C)

Under 15, 5ÂŞ giornata di ritorno (nella foto in evidenza)

PESCARA-CROTONE 1-2

PESCARA: Mastropietro, Crimaldi (16’st Panzarino), Parisi (1’st Romani), Ripani, Di Buono, Postiglione, Primavera (24’st Mazzoni), Diabate (1’st Bonugli), Balleello, Faiella, Pierdomenico (16’st Delle Monache). All. D’Ulisse

CROTONE: Piccolo, Formisano, Lupinacci, Carbone, Pugliese, D’Aprile, Scandale, Polimeni, Valente, Greco (29’st Bianchi), Scarcelli (22’st Battimelli). All. Laratta

ARBITRO: Carlini di Lanciano

MARCATORI: 12’st Valente (C), 17’st Scandale (C), 32’st Postiglione (P)

AMMONITI: Parisi (P), Scandale (C)







