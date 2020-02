Elezioni Provincia di Crotone: le precisazioni del Sindaco di Cirò, Francesco Paletta

In merito all’articolo di oggi sul corriere della Calabria circa le elezioni alla Provincia di Crotone, la nota del Sindaco Paletta

LaRedazione

Cirò,

lunedì 10 Febbraio 2020.

In merito all’articolo di oggi sul corriere della Calabria circa le elezioni alla Provincia di Crotone ci tengo a precisare, visto che sono stato tirato in ballo, che non può essere identificata come lista di cdx ma come un gruppo di amministratori locali che credono in un progetto di rinnovamento della classe politica fatta di personalismi che non ha sortito nessun effetto reale sui cittadini . Il movimento politico che aggrega sindaci, amministratori locali e gruppi politici, di cdx e csx ha come unico obiettivo quello di aggregare quanti si riconoscono in questi principi basilari e soprattutto aderire ad un progetto provinciale che oltrepassi gli schemi rigidi dei partiti, dei singoli interessi di vecchi politici che pensano di poter ancora dettare le regole. Si precisa che per la costruzione di questo gruppo non ci sono state riunioni ristrette o personali bensì una condivisione tra soggetti che vedono nella figura del sottoscritto la figura politica che può aggregare, oltre che mediare per portare nell’ente Provincia una ventata di trasparenza ed impegno per dare risposte a tutti i cittadini ed a tutti i territori. L’idea è quella di costruire una nuova idea di partecipazione di ognuno alla cosa pubblica. È chiaro pertanto che questo movimento accetterà singoli consiglieri ma non aggregazioni di singoli che hanno ampiamente dimostrato solo tanto attaccamento al potere.







