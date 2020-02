Nicodemo Gentile è il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale “Penelope”

Sostenuto nella sua elezione anche dal presidente e vice presidente della regione Calabria, Stefania Paparo e Paola Paparo di Cirò Marina

Oscare Grisolia

Cirò,

lunedì 10 Febbraio 2020.

E’ Nicodemo Gentile, noto avvocato penalista, oramai sempre piĂą volto noto della televisione per avere affrontato casi giudiziari di eco nazionale e internazionale, nativo di Cirò, il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale “Penelope”. Nota Associazione che si occupa di sostenere le famiglie, gli amici delle persone scomparse. In effetti in Italia ogni anno scompaiono migliaia di persone, di queste, la maggior parte viene ritrovata, viva o morta. Di altri si perdono le tracce, per anni o per sempre. Non si saprĂ mai che fine ha fatto la loro vita e la loro storia. Penelope nasce dall’esigenza di dare sostegno a coloro che, oggi, si trovano a vivere la scomparsa di una persona cara. L’opera di diffusione e di sensibilizzazione del fenomeno delle persone scomparse inizia nelle famiglie, passando per le scuole, fino alle Istituzioni, ai “mass media” e alle piattaforme piĂą sofisticate del web. Come dicevamo, sostenuto nella sua elezione anche dal presidente e vice presidente della regione Calabria, Stefania Paparo e Paola Paparo di Cirò Marina. L’elezione di Nicodemo Gentile si spera possa aiutare ancor di piĂą a dissipare la “nebbia” dei tanti casi presenti anche in Calabria e dei quali si parla poco per ovvie ragioni di privacy e riservatezza. Il comitato territoriale della Calabria è stato fondato il 25 agosto 2014 anche grazie ai ripetuti appelli lanciati dalla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. La Calabria è sempre stata una regione molto difficile da raggiungere per l’associazione, anche a causa della particolare condizione sociale e criminale che la caratterizzano. La forza di volontĂ delle due sorelle Paparo, unita alla grande cassa di risonanza offerta dalla televisione, hanno reso possibile l’aggregazione di un considerevole numero di persone interessate a costituire l’associazione e, quindi, la sua fondazione. Penelope Onlus, associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, è stata costituita nel dicembre 2002 ed è una associazione composta da famigliari e amici di persone scomparse. L’Associazione offre supporto psicologico e legale, e risposte da parte delle Istituzioni centrali e periferiche. L’elezione di Nicodemo gentile è avvenuta durante l’assemblea nazionale svoltasi a Roma l’8 febbraio scorso.







