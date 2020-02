Rinnovamento è Futuro all’Unical

Si è tenuta il 5 febbraio una riunione del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Sanitario dell’Unical

Rende,

lunedì 10 Febbraio 2020.

Si è tenuta il 5 febbraio una riunione del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Sanitario dell’Unical che si è allargato, per la prima volta, agli Studenti componenti il Senato Accademico e il Consiglio d’Amministrazione.

Per Rinnovamento è Futuro hanno partecipato Mario Russo e Vincenzo Fallico (Senato Accademico), Gaetano Calagna (CDA) e Francesco Mazza (Presidente del Consiglio degli Studenti).

Durante i lavori, gli esponenti di Rinnovamento è Futuro hanno evidenziato la necessità di riorganizzare e potenziare il servizio di Consuelling psicologico e psicoterapia aperto alla componente Studentesca.

Nei giorni scorsi è stato già avviato un proficuo dialogo con la Dott.ssa Mariangela Martirani, che ha già portato a ridefinire le priorità del servizio e le azioni per superare i punti critici dello stesso.

È emersa la necessità di richiedere all’Azienda Sanitaria Provinciale un aumento delle giornate di presenza dello psicologo presso il Centro Sanitario, per consentire un più efficiente ed efficace svolgimento delle prestazioni.

Pertanto, nelle prossime ore, verrà inoltrata una nota sottoscritta da Rinnovamento è Futuro e dal Prof. Sebastiano Andò (Direttore del Centro Sanitario) ai Responsabili ASP al fine di richiedere un potenziamento sostanziale del consuelling gratuito.







