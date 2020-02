“Un nodo blu contro il bullismo”: l’iniziativa degli alunni dell’Istituto Alcmeone

Una gradita visita questa mattina alla Casa Comunale ed una bella iniziativa promossa dagli alunni dell’Istituto “Alcmeone”

La Redazione

Crotone,

lunedì 10 Febbraio 2020.

Una delegazione degli alunni, accompagnata dalle docenti Michela Cavaliere e Angela Godano, ha simbolicamente consegnato al Commissario Straordinario Tiziana Costantino “un nodo blu contro il bullismo”.

Un

gesto significativo finalizzato alla responsabilitĂ condivisa su una

problematica molto preoccupante.

Un

simbolo evidente di un’alleanza educativa dentro e fuori la comunitĂ

scolastica.

L’istituto

ha coinvolto tutti gli alunni, anche i piĂą piccoli, grazie alla Rete

Nazionale di contrasto al bullismo che con la fiaba “Tutti contro i

bulli!” ha offerto un prezioso strumento educativo a misura dei più

piccoli.

Un

gesto molto apprezzato dal Commissario Costantino che ha ringraziato

gli alunni e le docenti per l’impegno e l’attenzione prestata ad

una tematica così importante e per aver portato dentro e fuori la

scuola questa iniziativa finalizzata a contrastare questo fenomeno.

Il

lavoro realizzato dai ragazzi resterĂ all’interno della Casa

Comunale non solo come ricordo di una bella iniziativa ma come

esempio di cittadinanza attiva da parte degli alunni.







© RIPRODUZIONE RISERVATA