1920-2020. Centenario delle Suore Dorotee di Strongoli

Nel 2020 ricorre il centenario dell’insediamento delle Dorotee di Vicenza nell’asilo “G. Giunti” di Strongoli, avvenuto precisamente il 22 Febbraio 1920

Strongoli,

martedì 11 Febbraio 2020.

Per l’occasione, raccogliendo il desiderio della popolazione riconoscente per il bene ricevuto, si è costituito un consiglio direttivo composta da persone vicine all’Asilo, con l’obbiettivo di dar luogo ad una serie di eventi religiosi/culturali e ricreativi, per non far passare inosservata l’importante ricorrenza.

Con una preparazione attenta fatta di concorso e comunione da tutte le associazioni e delle tre parrocchie presenti nel territorio è previsto, come parte centrale, l’avvio del centenario che avverrà il 20 febbraio con la Santa Messa preseduta da S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta

Il programma prevede :

20 febbraio

Ore 17.00  Accoglienza dell’Arcivescovo presso l’asilo G. Giunti a seguire corteo verso la CHIESA del VESCOVADO

Ore 18.00  Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Rev.ma Angelo Raffaele Panzetta Arcivescovo di Crotone – S. Severina a seguire Festeggiamenti in piazza Largo Giunti

21 febbraio 2020

Ore 20.00 Veglia di preghiera – CHIESA del VESCOVADO

22 febbraio 2020

Ore 17.30  Convegno :“1920-2020. Cento anni di Impegno al servizio della Speranza” presso CHIESA di SANTA MARIA delle GRAZIE

23 febbraio 2020

Ore 16.00 Apertura mostra fotografica:“ 1920-2020 – Testimonianze Fotografiche” presso L’ASILO G.GIUNTI di STRONGOLI

Il Consiglio direttivo sicuro della benevola accoglienza, ringrazia.







