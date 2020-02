Ardens Comiso vs Pallavolo Crotone 3-0

Si interrompe purtroppo la serie positiva delle ragazze della Pallavolo Crotone, che escono sconfitte dalla trasferta contro ARDENS di Comiso (25-19 25-17 25-22)

Ragusa,

martedì 11 Febbraio 2020.

Una formazione avversaria sta puntando fortemente alla possibilitĂ di promozione. La formazione delle Sirene prova a mettere in campo tutte le risorse per giocarsi questo match contro una formazione sulla carta molto difficile da affrontare guidata da Sara Gabriele sarĂ delle palleggiatrici migliori del campionato.Per quanta riguarda il nostro attacco, viene affidato per lo piĂą a Chiara Capponi, supportata da Aurora Cesario e Giulia Turretta, ma nonostante il forte impegno non riescono ad essere abbastanza incisive, contro una difesa avversaria molto ben strutturata. La fase di difesa guidata dal nostro libero, Letizia De Rosa che sta sempre di piĂą guadagnando esperienza e sicurezza, coadiuvata da Aurora Cesario e Chiara Capponi. Tutti i set sono abbastanza combattuti almeno nelle loro fase iniziali per poi cedere all’esperienza delle avversarie delle ragazze di Crotone. Dimostrazione dello spirito di voler giocarsi questo difficile campionato in ogni partita. La prossima partita sarĂ domenica in casa contro la NIGITHOR di Messina, formazione situata a metĂ della classifica, dove le ragazze sotto la guida di Mister Asteriti, dovranno continuare a giocarsi ogni punto mantenendo costante impegno e la voglia di mantenere la loro permanenza in questa avventura chiamata B2.







