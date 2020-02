Comune di Cirò: assegnate le deleghe a tre consiglieri

Riconfermata nel suo ruolo di vicesindaco Giovanna Stasi

LaRedazione

Cirò,

martedì 11 Febbraio 2020.

Assegnate le deleghe a tre consiglieri – è quanto si legge in una nota del sindaco Francesco Paletta che scrive: ”Con decreto n. 4 del 3 febbraio, ho assegnato le deleghe ai consiglieri comunali che, nella prima fase, erano assessori alla cultura e pubblica istruzione Francesco Mussuto che ha fatto bene nella prima parte della consigliatura e dovrĂ continuare a portare avanti i progetti su Luigi Lilio e le altre attivitĂ nei musei. Cataldo Scarola invece si conferma con la delega al turismo ed allo spettacolo che ha raccolto importanti frutti nella promozione del paese e che quest’anno sarĂ arricchita l’offerta da tante iniziative come quella delle gite dei croceristi. Infine conferma per la delega ai servizi sociali alla consigliera Enza Cortese per proseguire il lavoro sul terzo settore”. Ognuno dovrĂ sentirsi partecipe dell’attivitĂ amministrativa- ha concluso il sindaco.- e lavorare per completare il programma elettorale. Intanto dopo l’azzeramento della giunta dello scorso quattro gennaio, erano state assegnate anche deleghe doto il turn over ai nuovi assessori con decreto n 3, da parte del primo cittadino. Il turn over ha fatto rientrare in Giunta i consiglieri comunali Giuseppe Mazziotti, Francesco De Fine e Mario Romano in sostituzione di Francesco Mussuto, Cataldo Scarola e Enza Cortese, a quest’ultimi sono state assegnati le nuove deleghe. A Mazziotti il sindaco gli aveva assegnato la delega assessorile alla manutenzione beni comunali e commercio; a De Fine Agricoltura e viabilitĂ rurale; a Romano allo Sport, tempo libero e politiche giovanili. Riconfermata nel suo ruolo di vicesindaco Giovanna Stasi che mantiene le stesse deleghe: Personale, innovazione tecnologica e attivitĂ produttive, e a Mario Sculco a cui è stato riconfermato la carica di Presidente del Consiglio Comunale.Â







© RIPRODUZIONE RISERVATA