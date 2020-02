Continua l’abbandono di rifiuti in pieno centro a Crotone

Intervengono alcuni attivisti dei due meetup cittadini “Amici Beppe Grillo Crotone” e “Crotone in MoVimento” con un esposto.*

Crotone,

martedì 11 Febbraio 2020.

Alcuni attivisti dei due meetup cittadini “Amici Beppe Grillo

Crotone” e “Crotone in MoVimento” hanno presentato un esposto

indirizzato alle autorità competenti presenti sul territorio nel quale

si segnala lo stato di degrado in cui versa l’area antistante il

presidio sanitario del SERT, situato in una zona centrale della città .

Proprio

in pieno centro cittadino a Crotone, vicino al Parco delle Rose, c’è

infatti un ampio terreno incolto, con erbacce, sporcizia, dove si

registra la presenza di rifiuti di ogni genere: gomme di camion,

materiale di risulta, sacchi pieni di spazzatura, escrementi, cartacce,

plastica, siringhe, preservativi, sostanze inquinanti che emanano

cattivo odore, che ogni tanto prendono fuoco, perché evidentemente c’è

qualcuno che li brucia.

Immerse in questa situazione di degrado ci sono anche delle strutture dove si erogano dei servizi aperti al pubblico.

Circostanza

che lascia sbigottiti è la presenza, in questo luogo di degrado e di

assoluta mancanza di igiene del Servizio per le Dipendenze, una

struttura in uso all’ Azienda Sanitaria Provinciale la cui mission è

quella di tutelare, migliorare e promuovere la salute dei cittadini.

Per

poter curare patologie inerenti le dipendenze, ogni giorno utenti e

familiari, oltre che operatori sanitari, sono costretti ad attraversare

quegli spazi con l’evidente rischio di contrarre altre malattie, anche

più gravi, sol che si pensi che, potrebbe esserci anche presenza di

amianto

Questa strada, divenuta ricettacolo di sporcizia, di

proliferazione microbica, la cui aria spesso è satura anche di diossina,

costituisce l’unica via di accesso al Sert. E’ ridotta inoltre come un

colabrodo; una strada da terzo mondo, piena di enormi buche che sembrano

crateri e quando piove si riempiono d’acqua, creando pozzanghere che

contribuiscono a rendere inaccessibile e molto difficoltoso il transito

sia agli operatori sia agli utenti.

Un servizio pubblico non può

essere offerto in queste condizioni. E stiamo parlando solo

dell’esterno di questa struttura, perché ci sono state segnalate anche

grosse criticità interne alla struttura.

I firmatari dell’esposto

denunciano non solo una situazione lesiva del decoro urbano, ma che

costituisce soprattutto un pericolo sia per i cittadini che abitano in

prossimità , sia per i bambini ed i soggetti fragili che si trovano a

dover passare da quelle parti. Nelle immediate vicinanze si trova

infatti anche una scuola pubblica, la Vittorio Alfieri.

L’

esposto, corredato da foto, è stato presentato al Gruppo Carabinieri

Forestali di Crotone, ai Vigili Urbani ed al Commissario prefettizio di

Crotone. A quest’ultimo i predetti attivisti fanno un appello per

predisporre un maggior controllo della Città . «La vediamo rigorosa –

commentano – sulle procedure delle assegnazioni degli impianti sportivi e

un pò “distratta” su altre questioni urgenti della Città , come una

discarica abusiva davanti a una struttura pubblica, frequentata già da

persone con problemi. Non è decoroso trovarsi davanti a questo

“spettacolo”. Ci sono stati degli episodi di incendio dei rifiuti a

pochi metri di distanza da un parco frequentato da bambini, che

andrebbero invece tutelati sempre, e che magari sono anche gli stessi

bambini che utilizzano gli spazi sportivi di cui tanto si è parlato in

questi giorni. Lo sport, ricordiamo, ha anche una funzione sociale.

Spesso toglie i ragazzi dalla cattiva strada e insegna valori importanti

della vita, valori sicuramente che mancano agli autori di questo

scempio. È compito di chi amministra la Città pensare a costruire le

condizioni affinché le nuove generazioni possano disporre di spazi

adeguati dove poter sviluppare al meglio la propria personalità ». Da

troppo tempo, ormai, il problema è sotto gli occhi di tutti senza che si

arrivi a provvedimenti in grado di garantire una situazione decorosa e

dignitosa per i cittadini. Continueremo a tenere alta l’attenzione.

I meetup della città di Crotone “Amici Beppe Grillo Crotone” e “Crotone in MoVimento”







