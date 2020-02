Santacroce FI: la nuova SS106 una risorsa indispensabile per tutti ma non abbandoniamo la vecchia 106

La nota di Frank Mario Santacroce (FI)

La Redazione

Crotone,

martedì 11 Febbraio 2020.

La nuova 106 deve essere un’opportunità di sviluppo per le aree e comuni interni del catanzarese (da Zagarise a Petroná, Belcastro, Andali e Marcedusa) e del crotonese (da Cotronei a Mesoraca fino Roccabernarda e San Mauro Marchesato), e per consentire la realizzazione del collegamento veloce Catanzaro-Crotone da tanti anni atteso ma non deve spogliare i comuni litoranei di quelle ricchezze economiche e produttive, (da Simeri, Sellia Marina, Cropani, Botricello fino a Le Castella e Isola Capo Rizzuto), compreso l’aeroporto Sant’Anna che devono essere salvaguardate e tutelate.

Quindi sicuramente un grande apprezzamento va fatto auspicando che l’opera venga realizzata in tempi brevi ma la salvaguardia e l’ammodernamento della vecchia 106 deve essere anch’essa una priorità e affrontata con la stessa prontezza per mantenere vivo quel tessuto economico produttivo e per rendere quella rete viaria sicura senza più vittime della strada.







