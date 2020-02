17 Grand Prix categoria invernale 2020: la Kroton Nuoto partecipa al suo secondo appuntamento stagionale con 26 atleti

La Redazione

Lamezia Terme,

mercoledì 12 Febbraio 2020.

Nonostante impossibilitati a

svolgere gli allenamenti quotidiani , i giovani atleti si distinguono

per cattiveria agonistica chiudendo al quarto posto in classifica

generale su 14 società ,migliorando dunque il sesto posto della prima

uscita di Lamezia e confermatosi

di fatto sempre la squadra e la realtà più forte a Crotone .

Il mister Fantasia Dichiara :” Grande prestazione dei nostri ragazzi che

con cinque allenamenti in 20 giorni ospiti della società Gas

nell’impianto di Squillace migliorano sensibilmente le loro prestazioni .

Ovviamente lontani dal loro reale potenziale vista l’impossibilità di

praticare nuoto poiché privi della piscina e dovendo fare quasi duecento

chilometri al giorno solo per poter svolgere una semplice seduta di

allenamento .

Nel nostro team giovani che hanno già perso tante possibilità in questa

stagione senza avere nessuna colpa ma che ce la stanno mettendo tutta

per inseguire i propri sogni e lo fanno anche bene”.

Giulia Filippelli vince il titolo di MIGLIORE junior della

manifestazione ,dietro di lei al quarto posto Dalila Iuticone , Giacomo

Rajani e Andrea Muscó si piazzano al terzo posto rispettivamente nella

categoria cadetti e ragazzi , Matteo Tonolli è quarto nella

categoria r.14 mentre Adriana Mancuso è sesta in quella cadette.”

Il neo presidente Hrytsenko dichiara :” tutto impensabile alla vigilia ,

avere ragazzi tra i migliori della manifestazione addirittura avanti ai

pari età che possono praticare attività tutti i giorni è una grande

soddisfazione e fa capire il valore del nostro

team oltre del nostro staff tecnico.

Parteciperemo alle prossime finali regionali consapevoli di poter essere

competitivi anche con meno allenamenti rispetto agli altri e cercheremo

come da oltre 10 anni di staccare il pass per i campionati Italiani di

categoria di Aprile , nel frattempo ci godiamo

Giuseppe Podella UNICO Crotonese attualmente ad aver conseguito il

tempo utile per i CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI.”







