Cerimonia commemorativa in occasione del 75° Anniversario della morte del Servo di Dio, Giovanni Palatucci

Una Santa Messa è stata officiata da Mons. Pancrazio Limina ( Don Ezio ) il quale ha ricordato il Questore di Fiume Italiana Giovanni Palatucci

Crotone,

mercoledì 12 Febbraio 2020.

In data 10 Febbraio 2020 alle ore 18,00, si è svolta presso la Chiesa della Beata Vergine del Rosario di Pompei, una cerimonia commemorativa in occasione del 75° Anniversario della morte del Servo di Dio, Giusto fra le Nazioni Giovanni Palatucci e medaglia d’oro al merito civile.

Una Santa Messa è stata officiata da Mons. Pancrazio Limina ( Don Ezio ) il quale ha ricordato il Questore di Fiume Italiana Giovanni Palatucci, rimarcando il suo operato, grazie all’aiuto del Vescovo di Campagna Mons. Giuseppe Palatucci, è riuscito a salvare quasi 5,00 Ebrei, donando la sua vita a solo trentasei anni nei campi di concentramento di Dachau.

Esempio di virtĂą che ancora oggi viene ricordato da Cristiani e ComunitĂ Ebraiche per il suo carattere dedito

verso coloro i quali rischiavano la vita e a volte internati soltanto per essere Ebrei.

Il Referente dell'Associazione G. Palatucci Onlus, Cav. Vincenzo Costa, ha concluso la serata con la lettura della Preghiera di canonizzazione del Questore di Fiume ed omaggiato con un libricino biografico su Palatucci i numerosi presenti Istituzionali dell'arma ed Associativi







