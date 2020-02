Conclusi ulteriori interventi di pulizia nel Depuratore di Cirò Marina

Conclusi ulteriori interventi di pulizia nel Depuratore di CirĆ² Marina

Concluse le operazioni di intervento sul depuratore disposti dalla Commissione Straordinaria del Comune di CirĆ² Marina, con la supervisione dellā€™Ing. Iacovino dirigente Tecnico del Comune

La Redazione

CirĆ² Marina,

mercoledƬ 12 Febbraio 2020.

Martedi 11 febbraio, si sono concluse le ulteriori attivitĆ di pulizia e riefficientamento della seconda linea del comparto biologico dell’impianto di depurazione di CirĆ² Marina, (Quelle relative alla prima linea sono state effettuate con ottimi risultati nel periodo di dicembre 2019).

-afferma lā€™Ing. Iacovino- Durante questa seconda fase delle attivitĆ , sono state asportare circa 40 tonnellate di sabbie depositatesi sul fondo nelle vasche, estrazione mai fatta nel corso degli ultimi 8-9 anni di esercizio del depuratore. Lo svuotamento delle vasche dai reflui, al fine di eseguire la pulizia sopra descritta, ha permesso altresƬ il ripristino e la sostituzione di alcuni componenti meccanici ed elettromeccanici eccessivamente ammalorati che, a vasche piene, non si riuscivano ad individuare come ad esempio: la sostituzione della tubazione di ricircolo fanghi, la sostituzione delle ruote della lama raschiante del sedimentatore secondario, la fornitura di nuove catene per l’estrazione delle elettropompe dal fondo delle vasche, la sostituzione delle valvole clapet, il ripristino della funzionalitĆ mixer etc.. Tutte attivitĆ che permetteranno di avere un impianto maggiormente efficientato con conseguente miglioramento del processo depurativo delle acque reflue. Queste attivitĆ e le ulteriori che si stanno programmando e che verranno realizzare nelle prossime settimane, sono interamente a carico della ditta gestore dell’impianto ovvero la MKE Srl, aggiudicataria del servizio proprio grazie a tali proposte migliorative offerte in fase di gara.







© RIPRODUZIONE RISERVATA