Giovedì 13 febbraio: i Carabinieri di Catanzaro donano 3 Aceri Opali, semi di mirto e ligustro all’IC Alcmeone di Crotone

Saranno donati, giovedì 13 febbraio alle ore 9:00 nella scuola secondaria di I grado di Via Saffo

La Redazione

Crotone,

mercoledì 12 Febbraio 2020.

L’Istituto Comprensivo Alcmeone di Crotone riceverà in dono dal Reparto Carabinieri per la tutela della biodiversità di Catanzaro, impegnato nel supporto alle scuole nel campo dell’educazione e della sensibilizzazione ambientale, 3 Aceri Opali e semi di mirto comune e ligustro Giovedì 13 Febbraio alle ore 9:00 nella scuola secondaria di I grado di Via Saffo, plesso ex Università le studentesse e gli studenti vivranno l’esperienza della messa a dimora degli alberi e saranno coinvolti in un incontro formativo sul tema della tutela ambientale organizzato e tenuto dai formatori del Reparto Carabinieri per la biodiversità .

Ins. Brizzi Teresa f.s.







