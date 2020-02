CirÃ² Marina continua a tremare: lo sciame sismico non si ferma, oggi 3 scosse di terremoto

Cirò Marina continua a tremare: lo sciame sismico non si ferma, oggi 3 scosse di terremoto

La paura dei cittadini è tanta

Cirò Marina,

giovedì 13 Febbraio 2020.

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto in mare alle ore 01:34, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.41, 17.21 ad una profondità di 18 km.

Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto in località difesa piana alle ore 15:25, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.39, 17.14 ad una profondità di 20 km.

Un’altra scossa di terremoto di magnitudo¬†ML 2.2¬†√® avvenuta in mare alle ore 15:34, con coordinate geografiche (lat, lon)¬†39.41,¬†17.23¬†ad una profondit√† di¬†11 km.

In questi giorni lo sciame sismico non si ferma, il territorio di Cirò Marina continua a tremare. La paura dei cittadini è tanta.







