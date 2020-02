Greco, Lo Iacono, Gaetano e Manuello si qualificano per la finale del Campionato Italiano Assoluto di Karate

La Redazione

Crotone,

giovedì 13 Febbraio 2020.

San Mango d’Aquino ha ospitato domenica 9 febbraio le finali regionali di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto. Alla presenza della dirigenza regionale FIJLKAM, gli Ufficiali di Gara hanno decretato i finalisti della massima classe agonistica. In questa competizione riservata agli over 18 l’Accademia Karate Crotone ha fatto la parte del leone aggiudicandosi quattro qualificati su quattro atleti presentati. A portare a casa questo splendido risultato sono stati Pasquale Gaetano, Emanuel Lo Iacono, Fabio Greco e Francesco Manuello. Sotto la vigile guida del M° Rosario Stefanizzi e supportati dal coach Angelo Arditi , l’esordio dell’accesso alle finali nazionali ha preso il via con Pasquale Gaetano il quale nei -67kg ha condotto una gara esemplare e conquistato l’Oro bissando il titolo dello scorso anno. Finale tutta casereccia quella dei 75kg dove ha visto di fronte i due crotonesi dell’AKC, ovvero, l’esperienza di Fabio Greco contro la rapiditĂ di Emanuel Lo Iacono. Bel combattimento, aspettato da tutti, si è svolto sul filo di rasoio e ricco di momenti tattici e tecnici di grande effetto. I due titolati campioni hanno dato spettacolo e l’incontro è finito a favore del giovane Lo Iacono per 1-0 ma che ha dato l’accesso alla qualificazione a tutti e due i campioni. La categoria massima dei +94kg ha chiuso la kermesse senior con un altro Oro portato a casa dall’emergente Francesco Manuello. Un totale di tre medaglie d’Oro ed una d’ Argento, nella classifica seniores per societĂ , sono bastate per vedere al 1° posto l’Accademia Karate Crotone; al 2° posto Sport Karate Curinga; al 3° posto Fortitudo 1903; 4° posto Martial Kroton Ryu. I quattro Atleti crotonesi – sottolinea il M° Enzo Migliarese – non hanno tradito le aspettative per cui mi complimento per l’ottimo comportamento ma, il percorso di preparazione a questa gara che è la piĂą importante di tutte, dovrĂ prendere il via da subito presso il nostro Centro Tecnico dell’AKC, infatti, la finale nazionale del Campionato Italiano Assoluto si disputerĂ il 7 marzo presso il Palapellicone di Ostia Lido.







