Venerdì 14 febbraio, il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere in Piazza a Crotone

Crotone,

giovedì 13 Febbraio 2020.

In seno alla campagna “Questo non è amore”, nella mattinata di venerdì 14 febbraio 2020, ricorrenza di San Valentino, la Questura di Crotone, in ossequio alle direttive fornite dal Ministero dell’Interno, ha calendarizzato una specifica iniziativa in relazione alla campagna contro la violenza sulle donne.

In particolare, domani mattina è stato organizzato un evento finalizzato ad informare tutti i cittadini sul fenomeno della violenza di genere.

In

questa Piazza della Resistenza sarĂ presente il Camper della Polizia di

Stato ed un gazebo con personale dipendente specializzato della

Questura di Crotone, il quale fornirĂ , infatti, informazioni e dettagli

relativi al progetto ministeriale “Questo non è amore” anche attraverso

la distribuzione dell’opuscolo contenente informazioni e statistiche sul

fenomeno e notizie sui bisogni delle vittime.

Nell’occasione,

insieme agli operatori di Polizia, saranno presenti rappresentanti

degli Enti e delle Associazioni che si occupano quotidianamente della

problematica in argomento e del correlato disagio.

Le varie iniziative tendono ad una maggiore conoscenza e divulgazione delle

problematiche connesse alla fenomenologia, atteso che nell’ultimo anno

si è registrato un aumento di provvedimenti di ammonimento o di denunce

per maltrattamenti, a testimonianza anche di una piĂą efficace opera di

sensibilizzazione.







